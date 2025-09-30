STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

2025Ç¯9·î30Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤ÏÆÑ¾®ËÒ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦±ÊºäÄØÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±ÊºäÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¡¢ÃÀ¿¶ÃÏÊý¤Ë½»¤à90Âå¤Î½÷À­¤«¤é¸½¶â400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î29Æü¡¢½÷À­¤Î¤â¤È¤ËÂ©»Ò¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¡Ö¸½¶â¤ò»êµÞÍ§¿Í¤ËÂß¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÃÎ¿Í½÷À­¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢±ÊºäÍÆµ¿¼Ô¤¬Â©»Ò¤ÎÃÎ¿Í¤òÁõ¤¤¡¢½÷À­Âð¤òË¬Ìä¡£

½÷À­¤«¤é¸½¶â400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À­¤¬»ö·ïÅöÆü¤Ë¡¢Ãóºß½ê¤òË¬¤ì¤ÆÈï³²¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢9·î4Æü¤ËÊÌ¤Îº¾µ½»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÊºäÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊºäÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÊ£¿ô¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÊºäÍÆµ¿¼Ô¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£