¡Ö±Ê±ó¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀìÌç²È¤â¡Ä¶â¤Î²Á³Ê¤¬»Ë¾å½é¤Î2Ëü±ßÆÍÇË Çã¼èÅ¹¤Ë¤ÏººÄê¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Áý²ÃÃæ
¡¡¶â¤Î²Á³Ê¤¬¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ2Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ØÎØ¤Ê¤É¤òÇä¤ê¤ËÍè¤ë¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ººÄê³Û¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¶â¤Î²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¤Î»ØÎØ¤òÇä¤ê¤Ë¡ÄººÄê¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡9·î29Æü¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬2Ëü18±ß¤È¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶â¡×¡¢30Æü¸á¸å¤Î²Á³Ê¤â¡¢2Ëü396±ß¤È»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶â¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¸Å²°¡¦Âç¿Ü¤Î¡Ö¥³¥áÊ¼¡×¤Ë¤â¡¢²È¤Ë¤¢¤ë»ØÎØ¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÇä¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
80Âå¤ÎµÒ¡§
¡Ö¤¤¤Þ¶â¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¶â¤Î»ØÎØ¤ò¤Í¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ï¤á¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤·¡×
°ú¤½Ð¤·¤ÇÄ¹Ç¯Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¤Î»ØÎØ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¿Æ»Ò¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹°÷¡§
¡Ö¤³¤ì½ãÅÙ¤¬¼ã´³Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î²¿ÇÜ¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ººÄê³Û¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢»ØÎØ2¤Ä¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ22Ëü800±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
80Âå¤ÎµÒ¡§
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Á¤é¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡£ººÄê³Û¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤·¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¢£ººÄê¤ËËþÂ¤·¤¿½÷À¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×
¡¡¤¤¤È¤³¤À¤È¤¤¤¦½÷À2¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¶â¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¶â¤Î¾®È½¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹°÷¡§
¡Ö18¶â¤Î¥ê¥ó¥°¤¬8Ëü1000±ß¡¢¾®È½¤¬3Ëü6100±ß¡¢¹ç·×¤¬40Ëü7100±ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
80Âå¤Î½÷ÀµÒ¡§
¡Ö·ë¹½¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
½÷À¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ40Ëü7100±ß¤ÎÎ×»þ¼ýÆþ¤Ë¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇã¤¤¼è¤ê³Û¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
80Âå¤Î½÷ÀµÒ¡§
¡Ö¤Þ¤À»ä¤Î²È¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£90Ç¯Âå¤Ï¡È1¥°¥é¥à1000±ßÂæ¡É¡Ä°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¡©
¡¡»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
³¹¤Î¿Í¤é¡§
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤Î¤òÇã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤À¤±¤É¾®¤µ¤¤¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡×
¡Ö¤¤¤ÞÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢²¿Ç¯¸å¤«¤ËÇä¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÍø±×¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ê³ô¼°¤Ê¤É¤Î¡ËÅê»ñ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶â¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤Î²¼Íî¤äÅìÀ¾ÎäÀï¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢1¥°¥é¥à1000±ßÂæ¤Î°ÂÃÍ¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢2000Ç¯¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï1¥°¥é¥à1197±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯º¢¤«¤éµÞ·ã¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢2023Ç¯¤Ë1Ëü±ß¤òÆÍÇË¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·î29Æü¡¢2Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¶â²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜµ®¶âÂ°¥Þー¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤ÎÃÓ¿åÍº°ìÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡¢º£¸å¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ¿åÍº°ìÂåÉ½Íý»ö¡§
¡ÖËÍ¤Î¹Í¤¨¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥´ー¥ë¥É¤Ï±Ê±ó¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï2Ëü2000～3000±ß¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÓ¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢5Ç¯¸å¤Î2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö1¥°¥é¥à4Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¤ÎÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÅö»þ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÃÓ¿å¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ã¶âÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡×¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯³Û¤«¤éÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¶â¤Î¸½Êª¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅðÆñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÛÅö¶â¤äÍøÂ©¤¬¤Ê¤¤¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
