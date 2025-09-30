¿·¾±ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÄÉ¤¤É÷¡¡CS¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬Éü³è¤·ÇòÀ±¡ª¡¡º£ÀîÍ¥ÇÏ¤¬¥±¥¬¤«¤é1·³ºÆ¾º³Ê¤Ç°ÂÂÇ¤âµÏ¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à2¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Îº£ÀîÍ¥ÇÏ³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç1·³Éüµ¢¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï»°ÎÝÀþ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Àî¤Ï9·î9Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¡£Æ±11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤â3°ÂÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É5»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ2ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¶ÚÂ»½ý¤Ç15Æü¤Ë1·³Áª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¡¢À¶µÜ¹¬¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö141°ÂÂÇÌÜ¡¢·´»Ê¤Ë10¹æ2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤º£Àî¤ÎÉü³è¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¿·¾±À¯¸¢²¼¡¢½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯¥Ô¡¼¥¹¤¬Ëä¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¡£