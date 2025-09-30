¥ß¥é¥Î»Ô¤¬¡Ö¥µ¥ó¥·¡¼¥í¡×ÇäµÑ¤Ø¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¸å¤Ë¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß
¡¡¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¥ß¥é¥Î»Ô¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎAC¥ß¥é¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤ÎËÜµòÃÏ¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¶¥µ»¾ì¡ÊÄÌ¾Î¥µ¥ó¥·¡¼¥í¡Ë¤È¼þÊÕ¤ÎÅÚÃÏ¤ò¡¢¥ß¥é¥Î»Ô¤¬Î¾¥¯¥é¥Ö¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£»ÔµÄ²ñ¤¬30Æü¡¢ÇäµÑ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°²ñ¾ì¤Ç¡¢¸ÞÎØ¸å¤Ë¤Ï¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÇäµÑ³Û¤ÏÌó1²¯9700Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó340²¯±ß¡Ë¡£ÇäµÑ¤¬Àµ¼°¤Ë´°Î»¸å¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï¥µ¥ó¥·¡¼¥í¶á¤¯¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´°À®¸å¤Ë¥µ¥ó¥·¡¼¥í¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¼è¤ê²õ¤µ¤ì¡¢À×ÃÏ¤Ï¸ø±à¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤¿¤À¡Ö¥µ¥ó¥·¡¼¥íÊÝÂ¸ÇÉ¡×¤Î±¿Æ°¤â¤¢¤ê¡¢¼è¤ê²õ¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥ó¥·¡¼¥í¤Ï1926Ç¯¤Ë´°À®¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£