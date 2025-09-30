¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¡Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤òÇØ¤Ë²Ð¾Ã¤·À®¸ù¡ªÍº¤¿¤±¤Óµó¤²¤Æ´î¤ÓÇúÈ¯
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£³ÈÖ¼ê¤Ç£·²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤òÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëà¿è¤Ê±é½Ðá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤Ï£³¡½£²¤Î£·²óÆó»àÆóÎÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ç£²ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤éÊé¤¦ÂçÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£¶²ó£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤¬¤«¤«¤ëÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾¤Î¾¡¤ÁÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¤Ù¤¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐµÕÅ¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇ¡¦±»ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤éºÇ¸å¤Ï£±£³£¶¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¡£ÅÄÃæ±Í¤Ï·ý¤ò¶¯¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤éÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î£ÇÅÞ¤«¤é¤â³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£