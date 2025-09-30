¡Úµð¿Í¡Û£·²ó¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î»àµå¤Î¸å¤ËË½Åê¤Ç¡¡
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£¸²ó¤ËÃæÆü¤Î£³ÈÖ¼ê¡¦ÇßÌîÍº¸ãÅê¼ê¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á£±»àÆóÎÝ¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤Ç£²»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢º¸ÏÆÊ¢¤¢¤¿¤ê¤Ø»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³¤í»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÅê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿ÇßÌî¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¥Ë¥ä¥ê¡£°ìÎÝ¤ØÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÇßÌî¤ÎË½Åê¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¡¦¼ãÎÓ¤¬¥Û¡¼¥à¤òÆÍ¤¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤Ç£´ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£