¤É¤¦¤Ê¤ë¥¢¥êー¥Ê¹½ÁÛ¡¡¼¯»ùÅç¤Î¸½ºßÃÏ¡¡Í¥¾¡¤·¤Æ¤â¾º³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡©ºÇ¹âÊö¥êー¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤È¤Ï
Íè·î¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB¥êー¥°¤È¥Ð¥ìー¥Üー¥ëV¥êー¥°¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤È¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¤¬Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÍ¥¾¡¡á¾º³Ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¸©ÂÎ°é´Û¤äÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï¡Ö¾º³Ê¡×¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¸©¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ°é´Û¤Î·×²è¤â¿Ê¤àÃæ¡¢¼¯»ùÅç¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£Àè¿ÊÃÏ¡¦º´²ì¸©¤ÎSAGA¥¢¥êー¥Ê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö³«ËëÁ°ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Çº´²ì¤ËÄ©¤à¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡£²ñ¾ì¤ÏNBA¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¹¡×
º£·î23Æü¤ÎB¥êー¥°¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¡£¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤¬B1¤Îº´²ì¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÎSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£¥¢¥êー¥ÊÃ±ÂÎ¤ÎÀ°È÷Èñ¤Ï¤ª¤è¤½250²¯±ß¡£¼ýÍÆ¿Í¿ô8400¿Í¡£
½Ä3.6¥áー¥È¥ë¡¢²£6.4¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹¤µ255¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ê¥Ü¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¡Ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£Áª¼ê¤¬¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥·ー¥È¤Î¹©É×¤â¤¤¤¤¡× ¡ÖB1¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¡× ¡Ö¡Ê¼¯»ùÅç¤Ë¤â¡ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¼¯»ùÅç¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÍèÇ¯½©¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëB¥êー¥°¤Î¿·¤·¤¤ºÇ¹âÊö¥êー¥°¡ÖB¥êー¥°¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Çä¾å¤ä´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÎÍ×·ï¤âÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢¢§´ÑµÒÀÊ¿ô5000ÀÊ°Ê¾å¡¢¢§°û¿©¤äÃÌÏÃ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¢§¾ïÀß¤ÎÂç·¿±ÇÁüÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
SAGA¥¢¥êー¥Ê¤ÇÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢Âç¾®15¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¡£
¡Êº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º °æ¼êÍ¥´õ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê²ñ¼Ò¤Îº©¿Æ²ñ¡¢¹ÔÀ¯¤Î¸¦½¤²ñ¾ì¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç´ÑÀï¤ò¤·¤¿¤ê¡×
»î¹ç¤¬¤¢¤ë»þ¤â¤Ê¤¤»þ¤â¡¢º©¿Æ¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÀß¸ø±Ä¤Î¥¢¥êー¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤ÀßÈ÷¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎSAGA¥¢¥êー¥Ê¡£º´²ì¸©¤Ï¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Î¸å¤Î¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº´²ì¸©SSP¿ä¿Ê¶É ÆüÌîÌË® SSPÁí³ç´Æ¡Ë¡ÖÅÔ»Ôµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥êー¥Ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÅÔ»Ô´Ö¶¥Áè¾å¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥áÅª¤Ê¸«¤»¤ë¥¢¥êー¥Ê¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤à¥¢¥êー¥Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬º´²ì¤ËÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê»ÜÀß¤Ï¡¢1992Ç¯¥ªー¥×¥ó¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¡£
Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢B¥êー¥°¥×¥ì¥ß¥¢¡¢SV¥êー¥°¤Î¥¢¥êー¥ÊÍ×·ï¤Î¤¦¤Á¡¢ºÂÀÊ¿ô5000ÀÊ¤ÏËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀßÈ÷¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2021Ç¯¥ªー¥×¥ó¤Î²Æì¥¢¥êー¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ë¿·¥¢¥êー¥Ê¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ª¤è¤½10¤«½ê¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤ò½êÍ¤¹¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤ÏµîÇ¯¡¢¾º³Ê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹²þ½¤¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹©»ö¤ÎÆþ»¥ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê±ä´ü¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä²»¶Á¡¢¾ÈÌÀ¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÎÁýÀß¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯²Æ¤´¤í¤Î²þ½¤Ãå¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¥¹¥Ýー¥Ä²Ý Ä»´ÝÄ÷°ì ²ÝÄ¹¡Ë¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¿·Àß¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤¬¡¢²þ½¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê»öÎã¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê»ÔÌ±¤Ë¡Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ë²þ½¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ï¡¢ÃÛ60Ç¯°Ê¾å¤Î¸©ÂÎ°é´Û¤ÎÏ·µà²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢¶¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Ýー¥ÈÀ×ÃÏ¤Ë¿·¤·¤¤Áí¹çÂÎ°é´Û¤ò·×²èÃæ¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÈñ¤Ï488²¯±ß¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àß·×Èñ¤Ï¤ª¤è¤½9²¯±ß¡£°ìÊý¡¢¸©µÄ²ñ¤Ë¤Ï·×²è¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë100·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÄÄ¾ð¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤ÆÉÔºÎÂò¡£¿·¤·¤¤Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í2032Ç¯¤Ë´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸©¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÀ°È÷²Ý À¾ÇîÉ× ²ÝÄ¹¡Ë¡Ö²¿Ç¯¤«ÂÔ¤Æ¤Ð·úÀß¥³¥¹¥È¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íº£¸å¤âÏ«Ì³Èñ¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯À°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×
¥Ð¥ìー¥Üー¥ëV¥êー¥°¤Î¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¡£ºÇ¹âÊö¤ÎSV¥êー¥°¤â¡¢º£¸åB¥êー¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¢¥êー¥ÊÍ×·ï¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾®±àÂåÉ½¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇµðÂç²½¤·Â³¤±¤ë¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ÑµÒÀÊ¿ô¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÃÏÊý¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥êー¥Ê¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç ¾®±à¹¯É× ÂåÉ½¡Ë¡Ö¡ÊSV¥êー¥°¤Ë¡Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥êー¥Ê¶¥µ»¤ÇÇ®¶¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤ò¤³¤ì¤«¤é¥êー¥°¤Ë¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Àè¿ÊÃÏ¡¦º´²ì¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢¸©Ì±¤¬ÉáÃÊÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº´²ì¸©SSP¿ä¿Ê¶É ÆüÌîÌË® SSPÁí³ç´Æ¡Ë¡ÖÀº¿ÀÌÌ¡¦·ÐºÑÌÌ¤Î¸ú²Ì¡¢Î¾ÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤Ë¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¥¯¥é¥Ö¤¬ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶À°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢Åê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¼Â¹ÔÎÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
