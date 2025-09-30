¤¢¤¹¤«¤é10·î¡¡°û¿©ÎÁÉÊ3024ÉÊÌÜÃÍ¾å¤²¡¡Æ°Êª±à¤ËÈþ½Ñ´Û¡Ä¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤¬¤¢¤¹¤«¤é¡Ö»ÔÌ±ÎÁ¶â¡×Æ³Æþ¤Ë¸©Ì±¤Ï¡©
½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¹¤«¤é10·î¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¿©ÉÊ¤äÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÃÍ¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤¹¡£Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤ÈÍè·î3024ÉÊÌÜ¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£3000ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö°ûÎÁ¡¦¼òÎà¡×¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡×¤ä¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥Àー¡×¡¢¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Ê¤É¤Î500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ï154±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢216±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤äÊªÎ®Èñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ºÇÂç25¥Ñー¥»¥ó¥ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ò½ü¤¯°ìÈÌÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç¡¢¸½ºß160±ß¤Î½é¾è¤êÎÁ¤ò200±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»ÈÍÑÎÌ¤¬Ê¿¶ÑÅª¤Ê²ÈÄí¤ÇÁ°¤Î·î¤è¤ê¤â500±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹1Æü¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºùÅç¥Õ¥§¥êー¤Ï¸áÁ°0»þ¤«¤é¸áÁ°3»þÂæ¤Þ¤Ç¤ÎÊØ¤ò¤È¤ê¤ä¤á¡¢41Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿24»þ´Ö±¿¹Ò¤òÇÑ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Î96¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÎÁ¶â¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á14»ÜÀß¤Ç¡Ö»ÔÌ±ÎÁ¶â¡×¤È¡Ö»Ô³°ÎÁ¶â¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê»ÜÀß¤È°ìÈÌÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÄÊ¿ÀîÆ°Êª¸ø±à ¸½¡Ë500±ß¢ª¼¯»ùÅç»ÔÌ±750±ß¡¢»Ô³°1000±ß
¿åÂ²´Û¼¯»ùÅç»ÔÌ±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º1500±ß¡¢»Ô³°2000±ß
°Ý¿·¤Õ¤ë¤µ¤È´Û¸½¡Ë300±ß¢ª¼¯»ùÅç»ÔÌ±450±ß¡¢»Ô³°600±ß
²Ê³Ø´Û¸½¡Ë400±ß¢ª¼¯»ùÅç»ÔÌ±600±ß¡¢»Ô³°800±ß ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬ÅÄ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê»ÜÀß¤âÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
»ÔÌ±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë»ÔÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢»Ô³°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÈÆ±¤¸»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±¤è¤ê³ä¹â¤Ê¡Ö»Ô³°ÎÁ¶â¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉéÃ´¤ò¸øÊ¿¤Ë¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤ä»ÔÌ±ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ê¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÊ¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤¹¡£½ËÆü¤Î¤³¤ÎÆü¡£¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾ºê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡ÖÆþ¸ý¤Ë¤ÏÎÁ¶â²þÄê¤òÃÎ¤é¤»¤ë´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ë¡×
¸½ºß¤ÎÆþ±àÎÁ¤Ï¡¢°ìÈÌÎÁ¶â¤¬500±ß¡£²þÄê¸å¤Ï»ÔÌ±¤Ï750±ß¡¢»Ô³°¤Ï1000±ß¤È2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»ÔÌ±¡Ë¡Ö´Ñ¸÷¤ÇÍè¤¿¿Í¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ê¼¯»ùÅç»ÔÌ±¡Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤¦¤È¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡ÊÆî¤µ¤Ä¤Þ»ÔÌ±¡Ë¡Ö»ÄÇ°¡£¸©³°¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢»Ô³°¤ÏÈá¤·¤¤¡×
¡Ê»ÖÉÛ»Ö»ÔÌ±¡Ë¡Ö¡ÊQ¡¥2ÇÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡Ë¤¤Ä¤¤¡£»ÖÉÛ»Ö¤«¤éÍè¤ë¤Î¤Ç¹âÂ®ÎÁ¶â¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄË¤¤¡×
¼¯»ùÅç»ÔÌ±¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Çº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±à¤Ç¤Ï°ÆÆâ¤ÎÆ³Àþ¤Ê¤É¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤ÏÊª²Á¤Î¹âÆ¤Ç¤¹¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥¨¥µÂå¤ÏÇ¯´Ö6000Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ10Ç¯Á°¤Î1.2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿ÀîÆ°Êª¸ø±à ´ÉÍý²Ý´ÉÍý·¸ ÃæÇ÷ÂîÏ¯ ·¸Ä¹¡Ë¡Ö»ÜÀß¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ±àÎÁ¤Î²þÄê¡¢»Ô¤Î·èÄê¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¡Ê²¬ÅÄ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡Ö»ÔÌ±ÎÁ¶â¤Ç³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¾¾粼¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢³ØÀ¸¤Ï¡¢À¸ÅÌ¼êÄ¢¤ä»ÔÆâ¤Î³Ø¹»Ì¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¾»¥¤äÀ©Éþ¤Ê¤É¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÔÌ±¤À¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ø»Ô³°ÎÁ¶â¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»Ô¤Ï¡¢Áý¼ý³Û¤òÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç2²¯2000Ëü±ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦