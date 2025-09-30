¥É¥ëÇä¤ê¤È±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¸±ßÂæ³ä¤ì¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¥É¥ëÇä¤ê¤È±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¸±ßÂæ³ä¤ì¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤È±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£º®Íð¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£½µ¤ÎÃíÌÜ»ØÉ¸¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Î148±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤È²¼Íî¡¢²¼¤²Éý¤ÏÌó£±±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â²¼¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±ßÇã¤¤¤ÎÌÌ¤â¶¯¤¤¡£Åìµþ¸á¸å¤Î¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ËÜË®£²Ç¯ºÄÆþ»¥¤¬ÉÔÄ´¤È¤Ê¤ê¡¢ºÄ·ôÇä¤ê¡¦Íø²ó¤ê¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇã¤¤°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£½µ¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆü¶ä¹â´±¤ÎÈ¯¸ÀÍ½Äê¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢Íø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ëÌÌ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï174±ßÂæÁ°È¾¤«¤é173±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï199±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é198±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤È²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾å¾º¡£¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤¬¿§Ç»¤¯¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥íÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£Ê©°Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î²ÃÂ®¡¦±Ñ£Ç£Ä£Ð¤Î¿¤ÓÆß²½¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤È¤·¤Æ£Ê£Ï£Ì£Ô£Óµá¿Í·ï¿ôÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¤Ä¤Ê¤®Í½»»´ØÏ¢¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î148.84ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸á¸å¤Î£²Ç¯ºÄÆþ»¥¤¬ÉÔÄ´¤È¤Ê¤ê¡¢ºÄ·ôÇä¤ê¡¦Íø²ó¤ê¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇã¤¤°µÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ë·ç¤±¤ÆÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¡¢°ÂÃÍ¤ò147.83ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³ô¼°¡¦¸¶Ìý¡¦¶â¤Ê¤É¤Î¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¡¢Ä´À°¥àー¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.1712ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇã¤¤¤ËÆ°°ÕÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï¹âÃÍ¤ò1.1761ÉÕ¶á¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥æー¥í±ß¤ÏÆðÄ´¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î174.42ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢Åìµþ¸á¸å°Ê¹ß¤ÏÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò173.67ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¾å¿¶¤ì¤·¤¿¤³¤È¤¬²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.3421ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï1.3452ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î199.77ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï198.76ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë°Â¤È±ß¹â¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤ÏÆðÄ´¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8725¤«¤é0.8745¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤Î¿¤Ó²ÃÂ®¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢±Ñ»ÍÈ¾´ü£Ç£Ä£Ð¤ÏÁ°´ü¤«¤é¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¤¿¡£¡¡
¡¡
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤È±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£º®Íð¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£½µ¤ÎÃíÌÜ»ØÉ¸¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Î148±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤È²¼Íî¡¢²¼¤²Éý¤ÏÌó£±±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â²¼¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±ßÇã¤¤¤ÎÌÌ¤â¶¯¤¤¡£Åìµþ¸á¸å¤Î¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ËÜË®£²Ç¯ºÄÆþ»¥¤¬ÉÔÄ´¤È¤Ê¤ê¡¢ºÄ·ôÇä¤ê¡¦Íø²ó¤ê¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇã¤¤°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£½µ¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆü¶ä¹â´±¤ÎÈ¯¸ÀÍ½Äê¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢Íø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ëÌÌ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï174±ßÂæÁ°È¾¤«¤é173±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï199±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é198±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤È²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾å¾º¡£¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤¬¿§Ç»¤¯¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥íÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£Ê©°Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î²ÃÂ®¡¦±Ñ£Ç£Ä£Ð¤Î¿¤ÓÆß²½¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤È¤·¤Æ£Ê£Ï£Ì£Ô£Óµá¿Í·ï¿ôÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¤Ä¤Ê¤®Í½»»´ØÏ¢¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î148.84ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸á¸å¤Î£²Ç¯ºÄÆþ»¥¤¬ÉÔÄ´¤È¤Ê¤ê¡¢ºÄ·ôÇä¤ê¡¦Íø²ó¤ê¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇã¤¤°µÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ë·ç¤±¤ÆÇä¤ê¤¬·ÑÂ³¡¢°ÂÃÍ¤ò147.83ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³ô¼°¡¦¸¶Ìý¡¦¶â¤Ê¤É¤Î¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¡¢Ä´À°¥àー¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.1712ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇã¤¤¤ËÆ°°ÕÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï¹âÃÍ¤ò1.1761ÉÕ¶á¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥æー¥í±ß¤ÏÆðÄ´¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î174.42ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢Åìµþ¸á¸å°Ê¹ß¤ÏÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò173.67ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¾å¿¶¤ì¤·¤¿¤³¤È¤¬²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.3421ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï1.3452ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î199.77ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï198.76ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë°Â¤È±ß¹â¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤ÏÆðÄ´¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8725¤«¤é0.8745¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤Î¿¤Ó²ÃÂ®¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢±Ñ»ÍÈ¾´ü£Ç£Ä£Ð¤ÏÁ°´ü¤«¤é¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¤¿¡£¡¡
¡¡
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ