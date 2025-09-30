NASA¤È¥·¥¨¥é¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡×¤Ë¤è¤ëISSÊäµë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌóÊÑ¹¹¤òÈ¯É½
NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤È¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈSierra Space¡Ê¥·¥¨¥é¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î25ÆüÉÕ¤Ç¡¢Sierra Space¤¬³«È¯Ãæ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¡Ê±§Ãè±ý´Ôµ¡¡Ë¡ÖDream Chaser¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ISS¤Ø¤ÎÊª»ñÊäµë¤Ï¡ÈºÇÄã7²ó¡É¤«¤é¡È²ó¿ô»ØÄê¤Ê¤·¡É¤Ë
Dream Chaser¤ÏºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµ¿Í¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆNASA¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÍã¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏµå¤Øµ¢´Ô¤¹¤ë»þ¤Ï³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹¤Ï30¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó9m¡Ë¤Ç¡¢ºÇÂç3500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1.5t¡Ë¤Î²ßÊª¤òISS¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÏµå¤Ø»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤ÏUnited Launch Alliance¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥í¡¼¥ó¥Á¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢ULA¡Ë¡×¤Î¡ÖVulcan¡Ê¥Ð¥ë¥«¥ó¡¢¥ô¥¡¥ë¥«¥ó¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
NASA¤ÏCRS-2¡Ê¾¦¶ÈÊäµë¥µ¡¼¥Ó¥¹2¡Ë¤Î²¼¤Ç¡¢Dream Chaser¤Ë¤è¤ëISS¤Ø¤ÎºÇÄã7²ó¤ÎÈô¹Ô¤òÈ¯Ãí¡£¡ÖTenacity¡Ê¥Æ¥Ê¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿Dream Chaser¤Î1¹æµ¡¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï2024Ç¯¸åÈ¾¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ISS¤Ø¤Î½éÈô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëDream Chaser¤Î³«È¯¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¤âÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Tenacity¤òºÜ¤»¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Vulcan¥í¥±¥Ã¥È2¹æµ¡¤Ï¥À¥ß¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ2024Ç¯10·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡£2025Ç¯8·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤âDream Chaser¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¿ä¿Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Îºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÇNASA¤Ï¡¢Dream Chaser¤Î½éÈô¹Ô¤ÏISS¤Ø¤ÎÊª»ñÊäµë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¥È¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¼Â»Ü¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢³«È¯¤È¼Â¾ÚÈô¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¾®¸Â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢CRS-2¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó¤ÏÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤êºÇÄã7²ó¤ÎÈô¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NASA¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿²ó¿ô¤ÎÊª»ñÊäµë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëµÁÌ³¤ÏÉé¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¥ÈÀ®¸ù¸å¤Ë¸½¹Ô¤Î·ÀÌó¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î²¼¤ÇSierra Space¤ËÊª»ñÊäµë¤òÈ¯Ãí¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Dream Chaser¤Ë¤è¤ëISS¤Ø¤ÎÊª»ñÊäµë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²ó¿ô¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ISS¤Î±¿ÍÑ¤Ï2030Ç¯¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈSpaceX¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡Ë¤¬³«È¯¤¹¤ë±§Ãèµ¡¤Çµ°Æ»¤òÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¸åÈ¾¤ËDream Chaser¤¬½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±¿ÍÑ½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤ê3Ç¯´ÖÄøÅÙ¡£ISS¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÊäµëÁ¥¤âÊª»ñÊäµë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ISS¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ó¿ô¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤ÎÊäµë¼ûÍ×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Dream Chaser¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ÏISS¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬¹½ÁÛ¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÈô¹Ô¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NASA¤â¿·¤¿¤Ê±§ÃèÁ¥¤Î³«È¯¤Ë¤Ïº¤Æñ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÈô¹Ô¤òÊª»ñÊäµë¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¥È¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ISS¤Î±¿ÍÑ½ªÎ»¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾Íè¤ÎÃÏµåÄãµ°Æ»¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆDream Chaser¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ISS¤Ø¤ÎÈô¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊºÆÍøÍÑ·¿¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Dream Chaser¤Ë¤Ï¾¦¶È±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÊª»ñÊäµë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
