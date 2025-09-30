¤µ¤ó¤Þ¡¡¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÂÇ¿ÇÊýË¡¤Ë¾×·â¡Ö¥¦¥½!?¡×¡¡¶¸¸À»Õ¤ÎÌÐ»³°ïÊ¿¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â·ã¿Ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÂ¢Î®¶¸¸À»Õ¤ÎÌÐ»³°ïÊ¿¡Ê42¡Ë¤¬¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ëÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö²È¶È¤¬¥¹¥´¤¤ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÁÄÉã¤ÈÉã¤ò»ý¤ÄÌÐ»³¤¬½Ð±é¡£MC¤Î¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¾Íè¹ñÊõ¤Ë¤Ê¤ó¤Í¤ó¤â¤ó¤Í?¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡£¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¯¤È¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¤½¤Î°ì²È¤ÎÄ¹¤¬¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ï¼¡ÃË¤Î¤¿¤á¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÉã¤â¤ª·»¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÄ¹ÃË¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¹ñÊõ¤Ë¤Ê¤ì¤ó¤Î¤ä¤í?¤Ç¤â¡×¤È²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¾¡¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÊ¸²½Ä£¤«¤É¤Ã¤«¤¬¡È¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¡ÄÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥¦¥½!?¤¨¡¢¹ñÊõ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤Ê¤Î?¡×¤È¾×·â¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡¼!?¡×¤È·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ÇÂÇ¿Ç¤ò¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§Äê¾Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÄºÂ×¤·¤Æ¡×¤È¡¢¾Þ¾õ¤Î¤ß¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÔ¶ø¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£