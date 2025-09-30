¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¤Î¥¹¥¿ーÀ¤¬ßÚÎö¡¡¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¤ÏºÇ¹â¤Î¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¡ØTHE LAST OF US¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¶áÇ¯Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥²ー¥à¸¶ºî¤Î±ÇÁü²½ºîÉÊ¡£¥¹¥Èー¥êー¤Î¤Ê¤¤¡È´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¥²ー¥à¡É¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Þ¤Ç¥¹¥Þー¥È¤ÊÉÔ¾òÍý¥Û¥éー¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥º¡¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤òºÇ½ª¾Ï¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ°ÄìÁí³ç¡¡¡È¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡É¤¬ÌÄ¤é¤¹¸½Âå¤Ø¤Î·Ù¾â
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¤Ï1995Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥«ー¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¬¸¶ºî¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ïµ¡´Ø½Æ¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À²þÂ¤¼Ö¤òÁà¤ê¡¢Å¨µ¡¤ò·âÇË¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à¡£¥ì¥È¥í¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¡ÖÆæ¤Î¿ÍÊª¥«¥ê¥×¥½¤Î¼çºÅ¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê´ê¤¤¤â³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¥²ー¥àÃæ¤É¤³¤Ë¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇä¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÍ·¤Ö¤Ë¤Ï¤ä¤äÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ëÆñ°×ÅÙ¤À¡ÊÉ®¼Ô¤Ï1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡£Åö»þ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¿·ºî¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤è¤¯¤¾·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤´ë²èÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¤Ê¤É¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢´ðËÜÀßÄê¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÂ¾¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊÑ´¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥ºÈÇ¤Ï¸¶ºî¥²ー¥à¤ÎÀßÄê¤òÃ¡¤Âæ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¤·¤¿¡È¥¢¥á¥ê¥«Ê¬ÃÇ¹ñ¡É¡£¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥ó¤ÏÄ®¤«¤éÄ®¤Ø¤ÈÊª»ñ¤ò±¿¤ÖÄÌ¾Î¡È¥ß¥ë¥¯¥Þ¥ó¡É¡£¶§Ë½¤ÊÌîÅÞ¡¢¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤Ê¤É´í¸±¤ÊÅÛ¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¹ÓÌî¤ò¡¢²þÂ¤¤µ¤ì¤¿2002Ç¯·¿¥¹¥Ð¥ëWRX¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡Ä¡Ä¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£½Å²Ð´ï¤òÀÑ¤ó¤À²þÂ¤¼Ö¤¬Ë½¤ì²ó¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ÏËþºÜ¡£¤½¤ì¤é¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥±¥·¥«¥é¥ó¤Þ¤Ç¤Î¥Àー¥¯¤Ê¥®¥ã¥°¡£¤½¤¦¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¤Ï1ÏÃ30Ê¬¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¦¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤Î¤À¡ª
¡¡¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿µÓËÜ²È¥ì¥Ã¥È¡¦¥êー¥¹¡õ¥Ýー¥ë¡¦¥ïー¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¤Î¥Î¥ê¤Ï½½ÆóÊ¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¤³¤³¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥ºµé¤Î¸º¤é¤º¸ý¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤¯MCU¤«¤é¡È2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡É¤³¤È¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¤À¡£º£¤Ç¤³¤½Âç¤¤¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤²á¤®¤¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ò¿ÀÌ¯¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ú¸ý¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥óÌò¤Ç¤ÏÍÛÀ¤Î¥Á¥ãー¥à¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ±¤¯¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤È¥³¥á¥Ç¥£¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃÏÃÄÂÌÆ§¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡£Èà¤Î¥¹¥¿ーÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡Ê½é´üMCU¤«¤éÂ³Åê¤·Â³¤±¤ëÃæ·ø¥¹¥¿ー¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ï¤½¤í¤½¤íºÆ¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¤¬ÇØÃæ¤òÍÂ¤±¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡È¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡£¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥·¥êー¥º¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ê¥¤¥ó-¥Ê¥¤¥ó¡Ù¤ÇÊ©ÄºÌÌ¤ÎÉðÆ®ÇÉ·º»ö¥íー¥¶¤ò±é¤¸¤¿Ìò¼Ô¤ÈÊ¹¤±¤Ð´é¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£99Ê¬½ð¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿½ÖÈ¯ÎÏÈ´·²¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Èà½÷¤ÎÉð´ï¤ÏÄã²»¤«¤é¹â²»¤Þ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ëÀ¼²»¤ÎÉ½¾ð¤ÎË¤«¤µ¡£¥Þ¥Ã¥ー¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£È¿ÌÜ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼¡Âè¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤¬¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³～¥·¥«¥´´Ö¤ò10Æü´Ö¤Ç±ýÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¸¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤È¡¢·»¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á½ªËöÀ¤³¦¤Î»ÙÇÛ¼Ô¥¹¥Èー¥ó¡Ê¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Á¥ãー¥Á¡Ë¤òÄÉ¤¦¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÊª¸ì¤¬¸òºø¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¶²¤ë¤Ù¤¥ô¥£¥é¥ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ï¤ä¤¬¤Æå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ÐBµé¤¬´Ø¤Î»³¤À¤¬¡¢¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤Ë¤Ï¡Ø¥³¥Ö¥é²ñ¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬»²Æþ¡£¥¸¥ç¥ó¤È¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î°Õ¸ÇÃÏ¤µ¤Ï½ªËöÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¶¯¤µ¤Î¾Ú¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤¬¼¹Ãå¤ò¼Î¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤º¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¸¶ºî¥²ー¥à¤Î´ðËÜÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬Á´¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡ª¡¡¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥«¥ê¥×¥½¡Ê¡Ø¥Ð¥êー¡Ù¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¥ã¥ê¥¬¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤«¤é¥ä¥Ð¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¥ä¥Ð¤¤ÅÛ¤é¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢¥«ー¥Ð¥È¥ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡È¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡É¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£Æ±¤¸¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡È¤ªÌóÂ«¤ÎÌ£¡É¤òÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ËÜºî¤Ï¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤ê±ó¤¯¤Þ¤Ç±¿¤Ö°ÕÍßºî¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤¦1¤ÄÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ë¡Ù¤Î¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡¢»¦¿Í¥Ô¥¨¥í¤Î¡È¥¹¥¦¥£ー¥È¡¦¥È¥¥ー¥¹¡É¤À¡£À¤³¦Êø²õ¤Ë¾è¤¸¤ÆÀº¿ÀÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òµòÅÀ¤ËÎ¹¿Í¤òÙÇÃ×¡£¼«¿È¤Î¥·¥çー¤Î´ÑµÒ¤È¤·¤Æ´Æ¶Ø¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤ÈÀßÄê¤À¤±¤Ç¤âÁêÅö¥ä¥Ð¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸µWWE¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¢¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥çー¤¬±é¤¸¡¢À¼¤ò¡Ø¥Üー¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¢ー¥Í¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢Å¨Ì£Êý¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë»¦¿Í¹ÔµÓ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ¤Ï°ì¼þ²ó¤Ã¤ÆÄË²÷¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¥·¥êー¥º¤òÆø¤ä¤«¤¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡²èÌÌ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î²þÂ¤¼Ö¤Î¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡¢·Êµ¤¤è¤¯ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²ÐÌôÎÌ¤Ë¿´Ìö¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥·¥êー¥º¤ÎºÍÇ½¤¿¤Á¤¬ËÜºî¤Î¥°¥ìー¥É¤ò2¤Ä¤â3¤Ä¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖRotten Tomatoes¡×¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó2¤Ç92¡ó¤ò¥Þー¥¯¡£2025Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Î¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤È¤·¤Æ¤Þ¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£¡ÊÊ¸¡áÄ¹ÆâÆáÍ³Â¿¡ÊNayuta Osanai¡Ë¡Ë