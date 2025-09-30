Night Tempo¡¢¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ö¥ëー¡¦¥Ê¥¤¥È¶æ³ÚÉô¡Ù³«ºÅ¡¡¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¥·¥¡¢Áá¸«Í¥¡¢ÎëÌÚ°É¼ù½Ð±é
¡¡Night Tempo¤¬¡¢º£Ç¯12·î¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡Ø¥Ö¥ëー¡¦¥Ê¥¤¥È¶æ³ÚÉô¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØNight Tempo presents ¥Ö¥ëー¡¦¥Ê¥¤¥È¶æ³ÚÉô Ver.0¡Ù¤ò12·î10Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷BLUE NOTE PLACE¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Night Tempo¤Î¡È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFuture Funk¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤ÎÈãÉ¾Åª¤Ê»ëºÂ¡Ë
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¡È80Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿²ÎÈÖÁÈ¤òÎáÏÂ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡É¤È¤¤¤¦Night Tempo¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤²ÎÍØ¥·¥çー¡£Night Tempo¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥ì¥È¥í¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö´ë²è¤À¡£
¡¡½é²ó¤Î¡ØVer.0¡Ù¤Ë¤Ï¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¥·¥¡¢Áá¸«Í¥¡¢ÎëÌÚ°É¼ù¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Night Tempo¤ÎÄêÈÖ¥ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤Î1¤Ä¡Ö·¯¤Ï1000% (Night Tempo Showa Groove Mix)¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë1986¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¥·¥¤È¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¸ø±é¤Ï2¥¹¥Æー¥¸À©¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó³«»Ï¤Ï10·î5ÆüÀµ¸á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãNight Tempo¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Æ´¤ì¤ÎÊý¡¹¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Night Tempo
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë