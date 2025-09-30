¡ÚÂ®Êó¡Û¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤êÊý¤Ç¸ø±à¤ò¹Ó¤é¤¹¡¡Å·Æ¸»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦»³ÊÕÄ®¡Ë
30Æü¡¢·Ù»¡¤Ï¸ø±à¤ò¼Ö¤Ç¹Ó¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ïº£Ç¯¤Î4·î¤Ë¡¢»³·Á¸©»³ÊÕÄ®¤Î¸ø±à¤ò¼Ö¤Ç¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤êÊý¤ò¤·¤Æ¹Ó¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤ò¾å¤«¤é²¼¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë
´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Æ¸»Ô»³¸ý¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï4·î13Æü¤Î¸á¸å1»þ¤´¤í¤«¤é23Æü¤Î¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»³ÊÕÄ®¤ÎÂç»û¤Õ¤ì¤¢¤¤¸ø±à¤Ç¡¢¼Ç¤¬¼«À¸¤¹¤ëÃÏÌÌ¤ò¹Ó¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â»³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½200Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»ö·ï¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¤â
¢¨»ö·ïÈ¯³ÐÄ¾¸å¤Îµ»ö
4·î¡¢Ä®Ì±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤¬¼Ö¤Ç¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä®¤¬½Ð¤·¤¿Èï³²ÆÏ¤ò·Ù»¡¤¬¼õÍý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÄ´¤Ù¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï4·î23Æü¡¢»³·Á¸©»³ÊÕÄ®¤¬¸ø¼°X¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»³ÊÕÄ®¤Î¡ÖÂç»û¤Õ¤ì¤¢¤¤¸ø±à¡×¤¬¸«¤ë¤âÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸÷·Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ°¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤ç¤¦TUY¤¬Ä®¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤âÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ÏÃ¤·¤¿¡£
Ä®¤Ï¸ø±à¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡ÖÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø±à¤òÄ¾¤¹¤Ë¤ÏÅöÁ³ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£Ä®¤Ï¡Öº£¡¢¶È¼Ô¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤À¤È¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø¶¦Êª¤òÇËÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Çå½þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ä®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¸¶°ø¼ÔÉéÃ´¤¬¸¶Â§¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ø±à¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¼Ô¤¬ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤À¡¢¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÁÊ¤¨¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£½¤Éü¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÏÀÇ¶â¤ÇÏÅ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥¿¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏËÜÍèÊ§¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤À¡£
º£¸å¡¢Èï³²ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Ä®¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Áá¤¯Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¹Ô°Ù
4·î23Æü¡¢»³·Á¸©»³ÊÕÄ®¤¬¸ø¼°X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²èÁü¤¬ÆüËÜÃæ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ïºù¤¬¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¸Ø¤ê¡¢¶á½ê¿Í¤¿¤Á¤Î»¶Êâ¥³ー¥¹¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø±à¤¬Ìµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¨²èÁü¡¡Ä®¤Î¸ø¼°X¤è¤ê
25ÆüÄ«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤Î¸ø¼°X¤Ï1085Ëü²óÉ½¼¨¡¢7.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢1.6Ëü¥ê¥Ý¥¹¥È¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï600·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹Ô°Ù¤ËÈÝÄêÅª
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¤ß¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬ÈóÆñ¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡ÖÈï³²ÆÏ½Ð¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤è¡¡ÈÈºá¤òÊüÃÖ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×
¡ÖÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÛ½þ¤µ¤»¤Æ¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤¬À¤ÏÀ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤ÎÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤°Æ·ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¨²èÁü¡¡Ä®Äó¶¡
¢£¸½¾ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Æ¤ß¤ë¡Ú²èÁü¡Û
TUY¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢°ìÁØ»öÂÖ¤Î¤Ò¤É¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê8¤Î»ú¡£ºù¤ÎÌ¾½ê¤¬ÂæÌµ¤·¤À¡£
¼Ç¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¹¾ì¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ÏÃó¼ÖÂÓ¤¬¡£ÅÓÃæ¤Ë¤ÏÃÊº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¦¡¦¡¦
°ì³Ñ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑ¤ÎÄÌÏ©¤¬¤¢¤ê¡¢¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¨¤°¤Ã¤¿ÅÚ¤¬¿¶¤êÍî¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ä¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤Éµö¤»¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¢£¾õ¶·¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÄÇ½À
¸½¾ì¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö½é¥É¥ê¥Õ¥È¤ÎÀ×¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
»ö¼Â¡¢¸ø¼°X¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥ª¥Õ¥íー¥ÉÁö¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡Ö»ÍÎØ¥Ð¥¤¥¯¡©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
³Î¤«¤Ë¡£¥É¥ê¥Õ¥Èº¯¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
Ä®¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤±¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Êº¯À×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¸ø±à¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿ºá¤Ï½Å¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£