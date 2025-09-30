次回10月1日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【10/1 #9 放送内容】

今回は、日本のダンス界を牽引する“シッキン”こと、s**t kingz（シットキングス）が4人揃ってスタジオに登場！s**t kingzは2007年に結成した4人組のダンスパフォーマンスグループで、世界各国からオファーが殺到し、数多くのアーティストの振り付けを担当している。

s**t kingzのshojiはMAZZELを輩出したオーディション番組「MISSIONx2」の最終審査楽曲「MISSION」のコレオグラファー（振付師）としてオーディションにも関わっており、MAZZELにとってのキーパーソンともいえる。同じくNOPPOやOguriもMAZZELの楽曲振付を行うなど、ダンスを通して繋がっている仲睦まじい2組の掛け合いも今回の見どころ。

今回のテーマは「コレオグラフ（振り付け）」。番組では、s**t kingzのコレオグラフ4大要素を紹介。s**t kingzは各々が得意とするダンスジャンルがバラバラなことから、ジャンルにとらわれず様々なダンスジャンルの要素を取り入れながら振り付けているという。レゲエを得意とするshojiは、ダンスをはじめたキッカケがそもそもレゲエだったことを告白。「みんなで楽しく踊る空気感が好き」とのことで、実際にスタジオでMAZZELと共にレゲエを披露する一幕も。

小道具を使ったダンスについてのトークでは、実際に “ある小道具”を使って、即興で振り付けに挑戦することに！果たして、この難題に挑んだ勇気あるMAZZELのメンバーは誰なのか？そしてどんな振り付けになったのか？

さらにs**t kingzダンス史上、最高難度ともいえる「MORECHAU」をSPコラボで披露！

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中。今回、MAZZELになる前の8人を知る人物であり、オーディションで踊った「MISSION」を振り付けたshojiとMAZZELによるスペシャル対談が実現！

今だから聞ける「MISSION」に関する質問が大炸裂！「MISSIONの振り付けで大変だったことは？」というMAZZELからの質問に対し、「間奏部分」と回答したshoji。さらに「shoji的推しシーンは？」という質問には、shojiが振り付けに込めた“特別な思い”を告白しMAZZEL全員が納得するシーンも。

そしてMAZZEL自身が選ぶ「自分的推しシーン」など、ここでしか聞けないオーディション当時の話や「MISSION」に関する秘蔵トークをたっぷりとお届け！贅沢なMAZZEL×shojiのSP対談は、Hulu特別版限定の配信。

【番組情報】

「マゼダン -MAZE OF DANCE-」（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）

（通称：マゼダン）

■放送日時

▼次回2025年10月1日（水） 24時59分〜放送

日本テレビ ※関東ローカル

■オンライン動画配信

Hulu：「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

最新エピソードを毎週火曜24:00〜先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

TVer、日テレTADA：地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

■番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

■番組公式X

@mazedan_ntv

■番組公式TikTok

@mazedan_ntv

※推奨ハッシュタグ：#マゼダン