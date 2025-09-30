「バレルレッグパンツ」どう穿く？【GU】40・50代が試したい♡「大人っぽコーデ」

一大トレンドボトムスのひとつとして、各ブランドからリリースされているバレルレッグパンツ。裾にかけてカーブした樽のようなシルエットが目を引く一方で、バランスよくスタイリングするには難易度が高そう……と、感じるミドル世代も多いのでは。そこで今回は【GU（ジーユー）】でおすすめのバレルレッグパンツと、40・50代が丸っとお手本にしたい大人っぽコーデ術をお届けします。

ラフな雰囲気で抜け感を発揮する

【GU】「スウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

大人世代のおしゃれなカジュアルウェアとして定着してきたスウェットパンツも、この秋はひと癖あるバレルレッグシルエットを試したいところ。こちらは膝下のサイドから切り替えを入れることで、なめらかな曲線を描く印象的なシルエットに仕上げられています。素材も相まってラフに穿ける雰囲気が、コーデに抜け感を与えるポイントに。

淡いイエローで秋の装いに品よく明るさをプラス

タイトな黒のロンTに、淡いイエローのバレルレッグパンツをチョイス。ベージュの延長感覚で使える絶妙な色味が、重くなりがちな秋コーデに品よく明るさを足してくれます。パンツのたっぷりとしたシルエットだけでも脚線を拾いにくいものの、さらに腰にデニムシャツを巻き付ければ腰まわりのカバー & こなれ度UPも狙えそうです。

プレッピーなスタイルを体現するチノパンツにひと癖

【GU】「チノバレルレッグタックパンツ」\2,990（税込）

春夏に引き続き注目度の高いプレッピーなスタイリングにぴったりな、チノ素材のバレルレッグパンツ。裾にかけて丸みを帯びたボリューミーなシルエットでありつつつも、2本のタックを入れることで腰まわりがすっきりとコンパクトに仕上げられているのが大人世代に嬉しいポイントです。裾がたまるようなひと癖あるシルエットがコーデのトレンド感を高めてくれるはず。

目を引くキャミソールで色気漂うメリハリコーデ

シルエットでさりげなく主張する黒のバレルレッグパンツは、フェザータッチ素材のキャミソールといった存在感のあるアイテムとも好相性。上半身は大胆に肌見せしつつも下半身は脚線をすっぽりと隠すメリハリのあるバランスが、ヘルシーな大人の色気を演出します。カジュアルなワークシャツをばさっと羽織れば、肌見せコーデも頑張りすぎ感なく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ