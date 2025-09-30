【Photo Gallery】DEZERT主催＜SUMMER PARTY ZOO 2025＞、スペシャルセッション含む出演全13組＋αのステージ写真170点を一挙公開
DEZERT主催＜SUMMER PARTY ZOO 2025＞が8月2日、東京・Zepp Hanedaにて開催された。猛獣達の夏祭りをテーマに行われた同イベントは2024年に続き、DEZERTのSORAをオーガナイザーとして「昨年を超えるハッピーをお届けしたい」という強い意志のもとに実施されたものだ。
昨年の＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞は、MUCC、AKi、DEZERTのステージほか、KenにまつわるエトセトラやSakura Session、LUNA SEA Respect Sessionなど、幾多のレアセッションが披露されたが、2025年もSORAの熱い想いを実現すべく、桁外れに貴重で底抜けに心躍るセッションが繰り広げられた。
先ごろ公開したイベントレポートに続くPhoto Galleryは、セッション含む全13組＋αのソロカットやレアカットで、＜SUMMER PARTY ZOO 2025＞を振り返る。千秋のおもてなし with小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) &団長(NoGoD)、野薔薇団 -今宵は乱れ咲け！-、VISUAL杉並〜So…90s あの頃の僕らは〜、SONIC DIVE、YOSHIAKI with Friends〜そして輝くウルトラサマーセッション〜、そしてKenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜の名のもとに行われた5つのセッション、さらにサプライズなアンコールまで、全170点の写真で当日の熱狂を再現したい。
次のページは、開場から開演までの時間を緩やかに盛り上げたオープニングアクトの千秋のおもてなし with小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) &団長(NoGoD)のライブ写真だ。なお、以下は各ライブ写真ページのインデックスとなる。
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025＞
8月2日(土)＠東京・Zepp Haneda
〜セットリスト／Photo Gallery インデックス〜
【千秋のおもてなし with小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) &団長(NoGoD)】
〜Talk & Session〜
【AKi】
01. Vermillion
02. Idiots
03. OVERRUN
04. Rasen -螺旋-
05. 狂奏夏
【VISUAL杉並〜So…90s あの頃の僕らは〜】
01. 唄 / BUCK-TICK
02. for dear / 黒夢
03. ひまわり / ZIGZO
04. Silent Jealousy / X JAPAN
【YOSHIAKI with Friends〜そして輝くウルトラサマーセッション〜】
01. 君が好きだと叫びたい / BAAD
02. HOT LIMIT / T.M.Revolution
03. You’ll be the champion / TUBE
04. ultra soul / B’z
【MUCC】
01. invader
02. ファズ
03. 愛の唄
04. ニルヴァーナ
05. 蘭鋳
【野薔薇団 -今宵は乱れ咲け！-】
01. Bark at the Moon / Ozzy Osbourne
02. Separate Ways / Journey
03. 天体観測 / BUMP OF CHICKEN
【SONIC DIVE】
01. Beat It / Michael Jackson
02. Live Wire / Mötley Crüe
03. It’s My Life / Bon Jovi
04. Cowboys From Hell / Pantera
【DEZERT】
01. 真宵のメロディー
02.「君の子宮を触る」
03.「変身」
04. TODAY
05. 僕等の夜について
▼Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜▼
【#1】
01. 虹 / LʼArc-en-Ciel
【#2】
02. Lover Boy / LʼArc-en-Ciel
【#3】
03. HEAVEN’S DRIVE / LʼArc-en-Ciel
【#4】
04. YOU GOTTA RUN / LʼArc-en-Ciel
【#5】
05. BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー / LUNA SEA
▼encore▼
【DEZERT】
01.「変身」
【出演全アーティスト集合写真】
