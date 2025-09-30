DEZERT主催＜SUMMER PARTY ZOO 2025＞が8月2日、東京・Zepp Hanedaにて開催された。猛獣達の夏祭りをテーマに行われた同イベントは2024年に続き、DEZERTのSORAをオーガナイザーとして「昨年を超えるハッピーをお届けしたい」という強い意志のもとに実施されたものだ。

昨年の＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞は、MUCC、AKi、DEZERTのステージほか、KenにまつわるエトセトラやSakura Session、LUNA SEA Respect Sessionなど、幾多のレアセッションが披露されたが、2025年もSORAの熱い想いを実現すべく、桁外れに貴重で底抜けに心躍るセッションが繰り広げられた。

先ごろ公開したイベントレポートに続くPhoto Galleryは、セッション含む全13組＋αのソロカットやレアカットで、＜SUMMER PARTY ZOO 2025＞を振り返る。千秋のおもてなし with小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) &団長(NoGoD)、野薔薇団 -今宵は乱れ咲け！-、VISUAL杉並〜So…90s あの頃の僕らは〜、SONIC DIVE、YOSHIAKI with Friends〜そして輝くウルトラサマーセッション〜、そしてKenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜の名のもとに行われた5つのセッション、さらにサプライズなアンコールまで、全170点の写真で当日の熱狂を再現したい。

次のページは、開場から開演までの時間を緩やかに盛り上げたオープニングアクトの千秋のおもてなし with小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) &団長(NoGoD)のライブ写真だ。なお、以下は各ライブ写真ページのインデックスとなる。

構成◎梶原靖夫(BARKS編集長)

撮影◎冨田味我／Yuto Fukada／KOUME／Megumi Iritani

■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025＞

8月2日(土)＠東京・Zepp Haneda

〜セットリスト／Photo Gallery インデックス〜



【千秋のおもてなし with小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) &団長(NoGoD)】

〜Talk & Session〜

【AKi】

01. Vermillion

02. Idiots

03. OVERRUN

04. Rasen -螺旋-

05. 狂奏夏

【VISUAL杉並〜So…90s あの頃の僕らは〜】

01. 唄 / BUCK-TICK

02. for dear / 黒夢

03. ひまわり / ZIGZO

04. Silent Jealousy / X JAPAN

【YOSHIAKI with Friends〜そして輝くウルトラサマーセッション〜】

01. 君が好きだと叫びたい / BAAD

02. HOT LIMIT / T.M.Revolution

03. You’ll be the champion / TUBE

04. ultra soul / B’z

【MUCC】

01. invader

02. ファズ

03. 愛の唄

04. ニルヴァーナ

05. 蘭鋳

【野薔薇団 -今宵は乱れ咲け！-】

01. Bark at the Moon / Ozzy Osbourne

02. Separate Ways / Journey

03. 天体観測 / BUMP OF CHICKEN

【SONIC DIVE】

01. Beat It / Michael Jackson

02. Live Wire / Mötley Crüe

03. It’s My Life / Bon Jovi

04. Cowboys From Hell / Pantera

【DEZERT】

01. 真宵のメロディー

02.「君の子宮を触る」

03.「変身」

04. TODAY

05. 僕等の夜について

▼Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜▼

【#1】

01. 虹 / LʼArc-en-Ciel

【#2】

02. Lover Boy / LʼArc-en-Ciel

【#3】

03. HEAVEN’S DRIVE / LʼArc-en-Ciel

【#4】

04. YOU GOTTA RUN / LʼArc-en-Ciel

【#5】

05. BLUE TRANSPARENCY 限りなく透明に近いブルー / LUNA SEA

▼encore▼

【DEZERT】

01.「変身」

【出演全アーティスト集合写真】

▼千秋のおもてなし with小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達) &団長(NoGoD)▼

▲L to R：団長(Vo / NoGoD)、千秋(Vo, G / DEZERT)、小柳(Vo / 夕闇に誘いし漆黒の天使達)

▼AKi▼

▲AKi(Vo, B)、YOUSAY(G)、たっぱ(G)、SORA(Dr / DEZERT)

▼VISUAL杉並〜So…90s あの頃の僕らは〜▼

▲L to R：JiMYY(G / MAMA.)、村田一弘(Dr)、seek(B / Psycho le Cému)、ミヤ(G / MUCC)、SORA(Dr / DEZERT)、ガラ(Vo / メリー)、⽥澤孝介(Vo / Waive, Rayflower, fuzzy knot)、逹瑯(Vo / MUCC)、吉田トオル(Key / DISCO VOLANTE)

▼YOSHIAKI with Friends〜そして輝くウルトラサマーセッション〜▼

▲L to R：山本耕平(G / ギタリスト, 作編曲家)、レッドジブラ(B / アイリフドーパ)、ミラ(VO / 東京メルヘン倶楽部)、田辺由明(G / マカロニえんぴつ)、田辺弘明(Dr / ドラマー, 作編曲家)

▼MUCC▼

▲逹瑯(Vo)、ミヤ(G)、YUKKE(B)、吉田トオル(Key ※Support）、Allen(Dr ※Support)

▼野薔薇団 -今宵は乱れ咲け！-▼

▲L to R：Sacchan(B / DEZERT)、JACK(B)、SORA(Dr / DEZERT)、(sic)boy (Vo)、千秋(Vo, G / DEZERT)、田辺由明(G / マカロニえんぴつ)、 足立房文(Key)、Ken(G / L’Arc-en-Ciel)

▼SONIC DIVE▼

▲L to R：Ken(G / L’Arc-en-Ciel)、Miyako(G / DEZERT)、Sacchan(B / DEZERT)、ミヤ(G / MUCC)、SORA(Dr / DEZERT)、ASH(Vo / ASH DA HERO)、AKi(B)、INORAN(G / LUNA SEA)

▼DEZERT▼

▲千秋(Vo)、Miyako(G)、Sacchan(B)、SORA(Dr)

▲w/ Ken(G / L’Arc-en-Ciel)

▼Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜 #1▼

▲(sic)boy (Vo)、Ken(G / L’Arc-en-Ciel)、YUKKE(B / MUCC)、SORA(Dr / DEZERT)

▼Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜 #2▼

▲逹瑯(Vo / MUCC)、団長(Vo / NoGoD)、Ken(G / L’Arc-en-Ciel)、田辺由明(G / マカロニえんぴつ)、YUKKE(B / MUCC)、SORA(Dr / DEZERT)

▼Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜 #3▼

▲千秋(Vo, G / DEZERT)、田辺由明(G / マカロニえんぴつ)、YUKKE(B / MUCC)、Sacchan(Cho / DEZERT)、SORA(Dr / DEZERT)

▼Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜 #4▼

▲逹瑯(Vo / MUCC)、千秋(Vo / DEZERT)、ミヤ(G / MUCC)、Miyako(G / DEZERT)、YUKKE(B / MUCC)、AKi(B / )、Sacchan(B / DEZERT)、SORA(Dr / DEZERT)

▼Kenにまつわるエトセトラ〜シーズン2〜 #5▼

▲逹瑯(Vo / MUCC)、千秋(Vo / DEZERT)、INORAN(G / LUNA SEA)、ミヤ(G / MUCC)、Miyako(G / DEZERT)、YUKKE(B / MUCC)、AKi(B)、Sacchan(B / DEZERT)、SORA(Dr / DEZERT)

▼DEZERT ※encore▼

千秋(Vo)、Miyako(G)、Sacchan(B)、SORA(Dr)

▼全出演アーティスト集合写真▼