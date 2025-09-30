2025年10月1日（水）から、主原料を北海道産にこだわったプリン専門店『プリン本舗』にて、新商品『侍のチーズケーキ』2種類が販売されます。

『プリン本舗』は、男性が美味いとうなる、甘さ控えめのプリンを販売するブランド。侍の絵が描かれた瓶がトレードマークの『侍のプリン』が看板商品です。

そんなプリン専門店から、試行錯誤を重ねて完成した自信作のチーズケーキが登場！

『侍のチーズケーキ（レアチーズ）』は、北海道産クリームチーズと生クリームを贅沢に使用した、なめらかな口当たりと爽やかな酸味が魅力のレアチーズケーキです。

トッピングのクッキーが食感のアクセントとなり、最後まで飽きることなく味わうことができます。

半解凍で食べると、正統派チーズケーキのしっかりとした食感。全解凍でふわふわでクリーミーな口どけ。凍ったまま食べると、アイスケーキのようなひんやりとした食感を楽しむことができますよ！

『侍のチーズケーキ（カスタード）』は、プリン屋が本気でつくった、とろけるカスタードチーズケーキです。

まろやかなカスタードと濃厚な北海道産クリームチーズの味わいが絶妙にマッチ！ 一口食べれば、口の中に広がる贅沢な風味が、至福のひとときを演出します。

半解凍で食べると、正統派チーズケーキのしっかりとした食感。凍ったまま食べると、アイスケーキのようなひんやりとした食感。全解凍して、パンに塗って食べるのもおすすめです！

侍のチーズケーキ（レアチーズ）

侍のチーズケーキ（カスタード）

価格：各 1,800円

販売場所：プリン本舗本店、すすきの店、全国催事、オンラインショップ

販売方法：冷凍販売のみ

北海道Likers編集部のひとこと

プリン専門店ならではのこだわりが詰まった、なめらかな食感と濃厚な味わいの新感覚チーズケーキが新登場！

冷凍販売なので、好きなタイミングで解凍していつでも食べることができるのも嬉しいですね。さらに、解凍時間によって食感が変わるのも楽しい！

家庭でのデザートや、大切な方への贈り物としてもおすすめです◎

文／北海道Likers

