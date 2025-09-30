¥ß¥é¥Î½êÂ°¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¤ò¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¡ª ÂÐ¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î»î¹ç´ÑÀï¥Ä¥¢ー¤¬³«ºÅ
¡¡Î¹¹Ô²ñ¼ÒJTB¤¬29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥ß¥é¥Îvs¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¸ø¼°´ÑÀï¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥»¥ê¥¨A¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤ËÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¤¬¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ËÆ±¤¸¤¯ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏJTB¤è¤ê¡¢2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥Îvs¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¸ø¼°»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüÄø¤ÏÅìµþÈ¯Ãå¡ÊÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤¿¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¡Ë¤Ç12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Çñ5Æü¤À¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï»î¹ç´ÑÀï¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»î¹çÁ°Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¡¢»î¹çÅöÆü¤ËÎ¾¥Áー¥à¤ÎÎý½¬¸«³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë»î¹ç´ÑÀïÅöÆü¤Ï¥ß¥é¥Î¤Î¥Áー¥à¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ð¥¹¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Î¾¥Áー¥à¤Î¥Ä¥¢ーÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÑÀïÀÊ¤Ï¥³ー¥È¥µ¥¤¥É¡Ê¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¡Ë¤Î1～2ÎóÌÜ¤ÎÀÊ¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ûー¥à¡¦¥¢¥¦¥§ーÂ¦¤ò´Þ¤á¡¢´ÑÀïºÂÀÊ¤Î»ØÄê¤ä´õË¾¤Ï¼õÉÕÉÔ²Ä¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë2Ì¾°Ê¾å¤Ç¿½¹þ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÛÎ¸¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÊ¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÉÇñÀè¤Ï2Çñ¶¦¤Ë¥ß¥é¥Î¤Î¡ØB&B HOTEL Milano Portello¡Ù¤Ç¡¢¥Ä¥¢ーÂå¶â¤Ï498,000±ß¡£1¿ÍÉô²°ÍøÍÑ¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ï2Çñ¤Ç45,000±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢ー¤ÎÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¤Ï¡¢9·î29Æü¡Ê·î¡Ë17:00～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡¢·ë²ÌÈ¯É½µÚ¤Ó¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£