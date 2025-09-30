µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡×ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¡ª6²ó2¼ºÅÀ¹¥Åê¡¢¼«¤é°ÂÂÇ¤â
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤È¤Ê¤ëº£µ¨3¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡1³ØÇ¯²¼¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê36¡Ë¤È1·³¤Ç¤Ïº£µ¨½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦²¬ÎÓ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼·¯200¾¡¤ËÇ³¤¨¤ëµð¿ÍÂÇÀþ¤¬½é²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¼ãÎÓ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤¬Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢1»à¸å¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Î±¦¥´¥í¤ÇÀèÀ©¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬°ÂÂÇ¤ÇÂ³¤¯¤ÈÃæ»³¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ìµó3ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤Ë¤Ï2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÆâÌî°ÂÂÇ¤Î¤¢¤È¡¢2ÈÖ¡¦ºÙÀî¤Ë±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø20¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¡£¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¼«¤éº£µ¨2°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëº¸Á°ÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î5²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é²¬ÎÓ¤ò»Íµå¤ÇÎÝ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç2¥é¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÙÀî¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡5²ó¤Þ¤Ç¤Ë76µå¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤³¤â3¼ÔËÞÂà¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ä¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤Í¤®¤é¤ï¤ì¡¢Ä¾¸å¤ËÂåÂÇ¡¦ÀÐÄÍ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêµåÆâÍÆ¤Ï6²ó¤ÇÂÇ¼Ô23¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ85µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£4»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï2¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï148¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ïµð¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç5²ó5°ÂÂÇ3»Íµå1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡£8·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢5ÅÐÈÄ¡õ140Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ÆÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§ÅÄÃæ¾¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£