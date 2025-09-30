»°½Å¸©·Ù¤Î½äºº¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤«¡Ä»ùÆ¸Çã½ÕÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡ÖÊÛ¸î»Î¤¬Íè¤Æ¤«¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï£³£°Æü¡¢»°½Å¸©·Ù·ÙÈ÷£²²Ý½äºº¡¢¶â´Ý¹·ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¡ÊÄÅ»Ôºù¶¶¡Ë¤ò»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡Ê»ùÆ¸Çã½Õ¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â´ÝÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£³·î£²£¸Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¾¯½÷¡Ê£±£¶¡Ë¤¬£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸½¶â£²Ëü±ß¤òÅÏ¤·¡¢¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£¡ÖÊÛ¸î»Î¤¬Íè¤Æ¤«¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°½Å¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â´ÝÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇµÙ¿¦Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯£¸·î¤ËÉü¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¸©·Ù¤Î»³ËÜÅ¸·Ä¡Ê¤Î¤Ö¤è¤·¡Ë¼óÀÊ´Æ»¡´±¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤ÇÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÁÜºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£