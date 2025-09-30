¡Ú»Ïµå¼°¡ÛÆüÊÆÄÌ»»ÌÜÁ°¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ë¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂîµåÂåÉ½¡¦µµß·ÍýÊæ¤¬ÅÐÈÄ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ÃæÆü¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
»î¹çÁ°¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÂîµå¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢µµß·ÍýÊæÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤Îµµß·Áª¼ê¤Ï²áµî4Âç²ñ¤Ç¶ä3¸Ä¤ËÆ¼5¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£11·î15Æü¤«¤éÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÅ²¬¤ÈÊ¡Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤âÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö100¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤«¤é¤âÎå¤Þ¤·¤ò¼õ¤±¡¢¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢µå¾ìMC¤«¤é¼êÏÃ¤Ç¤ÎÇï¼ê¤ÏÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤é¡×¤È¿¶¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Çï¼ê¤Ï¤ä¤ß¡¢²ñ¾ì¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤é¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹µµß·Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÂîµå¤Ï11·î18Æü¤«¤éÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÎ¦¾å¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É21¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑÀï¤Ï»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤¯¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£