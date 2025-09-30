NMB48¡¦ÏÂÅÄ³¤Í¤¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥³¥¹¥×¥ì¡¢²¼Ãå»Ñ¡¢Ë¢É÷Ï¤¤Ê¤É¡È¹¶¤á¤¿¡É1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø³Î¿®ÈÈ¡ÙÉ½»æ2¼ï²ò¶Ø
NMB48¡¦ÏÂÅÄ³¤Í¤¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡¦¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
MB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ23ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÏÂÅÄ³¤Í¤¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤È°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸¦µæÀ¸»þÂå¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤ÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÏÂÅÄ¤é¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î²¼Ãå»Ñ¡¢Ë¢É÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¡È¹¶¤á¤¿¡ÉÆâÍÆ¤â¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤â¡È´ñÀ×¤Î°ìËç¡É¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Ì¿¿½¸Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤µ¤¯Îö¡£Èà½÷¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·èÄêÈÇ¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿ÏÂÅÄ¤ÎºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤È¤·¤Æ¤âÉ¬¸«¡£NMB48¤Ç¤Îµ°À×¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù¤Ë·èÄê¡£¤½¤·¤ÆÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¸ÂÄêÈÇ¤ÏÈþ¤·¤¤²£´é¤òÂª¤¨¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤Î´é¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÏÂÅÄ³¤Í¤¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ï¤À¡¦¤ß¤æ
1997Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤ß¤å¤¦¡×¡£2020Ç¯9·î¡¢NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢2022Ç¯1·î¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¡£2023Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡Ø½í¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡Ù¤Ç¥·¥ó¥°¥ë½éÁªÈ´¡£°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025Ç¯7·î31Æü¤Î¡Ö£Í¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¸ø±é¤Ç¡¢11·îº¢¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£
ËÜ¿ÍSNS¡ÊX¡á@MYUMYU_48¡¢Instagram¡á@__pupu48__¡Ë¡£
NMB48ÏÂÅÄ³¤Í¤¼Ì¿¿½¸¡Ø³Î¿®ÈÈ¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
»£±Æ¡§À¾Â¼¹¯
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÎºÛ¡§B5È½128¥Ú¡¼¥¸
È¯Çä¡§¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹
