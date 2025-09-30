¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤ò»ÈÍÑ¡¡°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤òº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¦¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¡½£²¤Î£·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÃæÀî¤¬ÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦¿¹¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡££·ÈÖ¡¦ÀÐ°Ë¤Ë¤Ïµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ£±»àÆóÎÝ¡££¸ÈÖ¡¦ÄÔËÜ¤ò»°¥´¥í¡£¤³¤³¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
¡¡£³ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂåÂÇ¡¦±»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ØÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤ÏÃæÅÄ¤¬°úÂàÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÈÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÀèÇÚ¤È¤·¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¿®Íê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£