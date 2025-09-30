ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÅÅ¼Ö¤Î¡ÖÀÊ¥¬¥Á¥ã¡×¤¬ÃÏ¹ö¡ªÎÙÀÊ¤ÎPC¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ÇÉª¤¬¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óÅö¤¿¤ë¡×¡Ä ¡ÈÀÊ¥¬¥Á¥ã¡É¤ËÀø¤àÍýÉÔ¿Ô¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Æ¯¤¯¤Ê¤«¤ÇÁø¶ø¤¹¤ëºÒÆñ¤äÍýÉÔ¿Ô¤ò¡¢°¥½¥Éº¤¦¥¿¥Ã¥Á¤ÎÌ¡²è¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÀÄÌÚ¤Ü¤ó¤í¤µ¤ó(@aobonro)¡£ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø¶²¤é¤¯Ã¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ËÍ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¡Ù¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡ÖÀÊ¥¬¥Á¥ã¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤¬ÅÅ¼ÖºÂÀÊ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎÙ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉª¤¬¥¬¥ó¥¬¥óÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿È¯¤«¤¤¤¤¤Î¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÊ¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë³°¤ì¤ëÎ¨¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö·Ú¤¤¤Î¤âÆþ¤ì¤ì¤Ð½µ1¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(Ìó10%¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í)¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¾õ¶·³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤½¤¦¤ÊÀÊ¤Ï²óÈò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥¬¥Á¥ã¤Ï²¿ÅÙ¤â°ú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤Ç¡ÖÀÊ¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÁ°¡¢Âç¥Ï¥º¥ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Î¡ÖÀÊ¥¬¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë--¡£º£¸å¤â¡È¶²¤é¤¯Ã¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡É¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«°ìÂç»ö¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤ËÃíÌÜ¤À¡£
