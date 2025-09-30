¡Ú½©¥É¥é¥Þ¡Û´üÂÔÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×2°Ì¿ûÅÄ¾Úö¼ç±é¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡¤Ä¤ß¤¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö2025Ç¯ ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Î½©¥É¥é¥Þ ´üÂÔÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÃÏ¾åÇÈ¥¡¼¶ÉµÚ¤ÓNHK¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢9·î24Æü»þÅÀ¤ÎFilmarks¤Ç¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸«¤¿¤¤¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¡ÖClip¡ª¿ô¡×¤ò½¸·×¡£
¡¡3°Ì¤Ï9·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄ«¥É¥é¡Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊÁí¹ç¡¢·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö1853 Clip¡ª¡×¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÌî¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡2°Ì¤Ï10·î1Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ê¤â¤·¤¬¤¯¡Ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¿åÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö3205 Clip¡ª¡×¡£»°Ã«¹¬´î¤µ¤óµÓËÜ¤Ç¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤Î¤È¤¢¤ë·à¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¡¢¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢Îø¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤Ï10·î21Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢²ÐÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö3465 Clip¡ª¡×¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÊ¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¤µ¤ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£