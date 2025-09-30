µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±Í¡¡°úÂà¤ÎÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡ÖMy¡¡HERO¡×¤ÇÅÐÈÄ¡¡¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇËÊ¤¨¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡ÖMy¡¡HERO¡×¤òÎ®¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÆ±ÅÀ¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¡¢ÂåÂÇ¡¦±»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»äÀ¸³è¤ò´Þ¤á¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡£¸åÇÚ¤«¤é¤¢¤ì¤À¤±Êé¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤È¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£