¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡²£ÉÍ¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡DeNA¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬30Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î7²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢1»à¤«¤éËÌÂ¼¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£À¾Â¼¤ËÅ¬»þ±¦Á°ÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¡¦Æâ»³¤ÎÇØÉô¤ËÊÑ²½µå¤¬È´¤±¤¿¡£Ë½Åê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ËÂ³¤¡¢°ÜÀÒ¸å2ÅÙÌÜ¤Îµß±çÅÐÈÄ¡£¹ÅçÀï¤Ç¤Ï7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥È1¤ÄÃ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç1°ÂÂÇ2»Í»àµå¡¢1¼ºÅÀ1Ë½Åê¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£