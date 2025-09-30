¹á¹Á¤ÎÌ±¼ç³èÆ°²È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬Æþ¹ñµñÈÝ¡Ä¹á¹ÁÅö¶É¤¬¹ñ°ÂË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛ
¡¡¡Ú¹½£¡á±óÆ£¿®ÍÕ¡Û¹á¹Á»æ¡¦À±ÅçÆüÊó¤Ê¤É¤Ï£³£°Æü¡¢¹á¹Á¤ÎÌ±¼ç³èÆ°²È¤Ç±Ñ¹ñË´Ì¿Ãæ¤ÎÍå´§Áï»á¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¶õ¹Á¤ÇÆþ¹ñµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÅö¶É¤Ï¡¢Íå»á¤¬¹á¹Á·Ù»¡¤Ë¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¡Ê¹ñ°ÂË¡¡Ë°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÍå»á¤ÎÆþ¹ñ¤Ï¹ñ±×¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ñ£Â£Â£Ã¤Ë¤è¤ë¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÅö¶É¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢¹á¹Á¤ÎÌ±¼ç³èÆ°²È¤ò¾·¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿Í¤Î³èÆ°²È¤ËÈ³¶â¤ò²Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹á¹ÁÌ±¼çÇÉ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄù¤áÉÕ¤±¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Íå»á¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Ë³ØÀ¸¤é¤¬Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤¿Æ»Ï©Àêµò±¿Æ°¡Ê±«»±±¿Æ°¡Ë¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¹ñ°ÂË¡¤Î¹ñ²ÈÊ¬ÎöÀðÆ°¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£Íå»á¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á»öÁ°¤Ë¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£·Æü¤ËÂÚºßÀè¤ÎÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤³¤íÆþ¹ñ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£Ìó£´»þ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢£²£¸Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËÌá¤Ã¤¿¡£