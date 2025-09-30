£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

µÞÉÂ¿Í¤Î¿×Â®¤ÊÈÂÁ÷¤Î¤¿¤á¤ËµßµÞ¸½¾ì¤ÈÉÂ±¡¤Î¾ðÊó¶¦Í­¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤¹¡Ê1Æü¡Ë¤«¤é¡Ö±§Éô¡¦»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ¾ÃËÉÁÈ¹ç¡×¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Þ¡¢¸©Æâ¤ÎµßµÞ¸½¾ì¤Ç¤ÏµÞÉÂ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤äÀ¸Ç¯·îÆü¡¢Ì®Çï¤ä¾É¾õ¡¢ÉþÌô¾õ¶·¤Ê¤É¤òµßµÞÂâ°÷¤¬ÀìÍÑÍÑ»æ¤Ëµ­Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤ªÌô¾ðÊó¤¬10¸Ä¤¢¤Ã¤¿¤é10¸Ä¡¢²¿¤ÎÌô¤¬¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦·Á¤Çµ­Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤³¤Î¾ðÊó¤òÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¡¢ÈÂÁ÷²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤¹¡Ê10·î1Æü¡Ë¤«¤é±§Éô¡¦»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï10Âæ¤¢¤ëµßµÞ¼Ö¤ËÀìÍÑ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÇÛÈ÷¡¢ÌÈµö¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤ÆËÜ¿Í¾ðÊó¤ò¡£

¤Þ¤¿¡¢¤ªÌô¼êÄ¢¤«¤éÉþÌô¾ðÊó¤ò¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤·¤ÆÉÂ±¡¤È¶¦Í­¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿

¿´ÅÅ¿Þ¤Î¥Çー¥¿¤âÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

±§Éô¡¦»³ÍÛ¾®ÌîÅÄÃÏ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¼´Ø¡¦»³¸ý¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿27¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤âÆ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¤¢¤¹¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö51ºÐ¤ÎÃËÀ­¶»ÄË¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ðÊó³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×

ÉÂ±¡Â¦¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Î²ÄÈÝ¤âµßµÞ¸½¾ì¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ï¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¤è¤ê¿×Â®¤ÊÈÂÁ÷¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ê¼Äºê·½Æó ±§Éô»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤¬µß¤ï¤ì¤ë ¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸©Æâ½é¤Î»öÎã¤ÇÀ®¸ù»öÎã¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¹­¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

9¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿¼Â¾Ú»î¸³¤Ç¤Ï¡¢1²ó¤ÎÏ¢Íí¤Ç¼õ¤±Æþ¤ìÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤Ç¤­¤¿³ä¹ç¤¬72¡ó¤«¤é80¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£