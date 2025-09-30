ÇµÌÚºä46´äËÜÏ¡²Ã¡õÉÚÎ¤Æà±û¤¬W¼ç±é¡ª¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡ÙÀèÇÚ¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê±éµ»¤Ë´üÂÔ
ÇµÌÚºä46¤Î´äËÜÏ¡²Ã¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£´äËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î3´üÀ¸¡¢ÉÚÎ¤¤Ï5´üÀ¸¤À¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ù¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤ä2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¤³¤È¤¬¼è¤êÊÁ¤Ç¡¢Ìµ¿¦¤Ë¤·¤Æ¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¥×¥í¡É¤Ç¤¢¤ëÀèÇÚ¡Ê´äËÜ¡Ë¤È¡¢Æü¡¹¸¶¹Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¸åÇÚ¡ÊÉÚÎ¤¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¡É¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£ÀèÇÚ¤Ï¥²¡¼¥à¹¥¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤ò±é¤¸¤ë´äËÜ¤âFPS¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÚÎ¤¤Ï¥«¥á¥é¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÀ©ºî¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤¬¡¢Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ë¸åÇÚÌò¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´äËÜ¤Ï¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¡ØÀèÇÚ¡Ù¤Ï¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØÀèÇÚ¡Ù¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢ÉÚÎ¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÏ¡²Ã¤µ¤ó¤ËÂô»³½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÚÎ¤¤ÏËÜºî¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢´äËÜ¤È¤¤¤¦¿®Íê¤¹¤ëÀèÇÚ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢´äËÜ¤ÈÉÚÎ¤¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£¡Ù¡ÊLemino¤ÇÇÛ¿®¡Ë¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊ¼¸ËÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥³¥ó¥Ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Lemino¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÎ¹¤ÎÌÏÍÍ¤¬°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇ¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Öµ÷Î¥´¶¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤ÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê´Ø·¸¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¡ÈÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤â³è¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÀèÇÚ¸åÇÚ¤ÎÌòÊÁ¤Ë´üÂÔÂç¡×¡Ö¤Ê¤ª¤Ê¤ª¤È¤ì¤ó¤¿¤ó¼ç±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÈÌòÊÁ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£