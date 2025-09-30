参政党は次の衆議院選挙に向け、山口1区と3区に公認候補を擁立すると発表しました。



（山粼珠江氏）

「日本をしっかりと守り、より良い日本を後世につなげていきたいという同じ思いを持つ方々には、ぜひとも共に手を取り合って協力して前進しようと」

「母の政治というコンセプトにより、引き続き訴えたい」



山口1区に立候補するのは、岩国市出身の山粼珠江さん・47歳です。





去年の衆院選・中国比例、ことし夏の参院選・山口選挙区に続く国政選挙挑戦となります。党が掲げる「日本人ファースト」は「決して排外主義ではない」とし、「移民政策推進一択の国内情勢に警鐘を鳴らしたい」などと述べました。（島村薫氏）「国民の健康、食料安全保障、そして子どもたちの未来を守るために国として責任ある仕組みを築いてまいる」「食と教育を守り、水を守り、日本の未来を守る、その使命を胸に国政に挑む」山口3区の公認候補は、下関市出身で健康事業会社を経営する島村薫さん・50歳です。おととし（23年）2月の下関市議選に出馬して落選、去年（24年）夏に参政党に入党しています。「外資や投資目的の企業により買い占められている」とする国内の水源地を守ることや、健康寿命を延ばすことで医療費削減を図るなどと述べました。衆議院山口１区の現職は自民党の高村正大さん、３区は自民党の林芳正さんです。