夏のダメージ肌を効率よく回復♡ 面倒くさがりやさん必見の「タイパアイテム」3選

いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏。“これなら使いたくなる”という、推しアイテムがあると、丁寧なスキンケアを継続しやすくなるはず！そこで今回は、面倒くさがりやさん必見の「タイパアイテム」を3つご紹介します。肌トラブルを効率よく回復できる万能アイテムをぜひ参考にしてみて♡

タイプ別の推しスキンケアを見つけよう “これなら使いたくなる”という、推しアイテムがあると、丁寧なスキンケアを継続しやすくなるはず！ということで、肌質や性格にあわせた最新スキンケアをご紹介。 チョーカーつきトップス 2,969円／PHILLY

面倒くさがりやさんは【タイパアイテム】を投入すべし！

Item 【PAUL＆JOE BEAUTE】リペア トリートメント 60mL 普段のスキンケアをこれ1本に置き換えて、時短しながらすこやかな肌に整える乳液状美容液。 リペア トリートメント 60mL 6,600円／ポール＆ジョー ボーテ（10/1発売）

Item 【MEDIHEAL】マデカッソシド ブレミッシュパッド 100枚入り 部分パックやふきとりなど、マルチに使えるトナーパッド。ツボクサから抽出したマデカッソシドなどの整肌成分が、肌あれ予防に◎。 マデカッソシド ブレミッシュパッド 100枚入り 3,190円／メディヒール（韓国高麗人蔘社）

Item 【LANEIGE】シカスリーピングマスク N 60mL シートマスクを貼って待つ時間がない夜でも、オーバーナイトマスクを塗って寝れば翌朝の美肌がかなう。 シカスリーピングマスク N 60mL 3,850円／LANEIGE 撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗