71ºÐ½÷À¡Ö¿À¸Í¤ÏÌë·Ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ãæ²Ú³¹¤Ç°Û¹ñ¾ð½ï¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡×2Çñ30Ëü±ß¡¦½©¤ÎÉ×ÉØ¥·¥Ë¥¢Î¹
¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ï·¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¼«Í³¤Ê»þ´Ö¡£º£¤Ê¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÏÂÎÎÏ¤äÈñÍÑ¡¢»ý¤ÁÊª¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥·¥Ë¥¢¤¬¥·¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÎ¹¹ÔÀè¤Ï¤É¤³¡© All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÎ¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê75ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±½»Âð¡Ë
µï½»ÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¸½ÍÂ¶â¡§1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§5000Ëü±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ5Ëü±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾30Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¼ýÆþ¡§¹ñÌ±Ç¯¶âÉÔÌÀ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â25Ëü±ß
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¡§20Ëü±ß
¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Î¹Àè¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯10·î¤ËÉ×¡×¤ÈË¬¤ì¤¿¡Ö2Çñ¤Î¿À¸Í¡×Î¹¹Ô¤À¤½¤¦¡£
¿À¸Í¤Ï¡ÖÌë·Ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ãæ²Ú³¹¤â¤¢¤ê°Û¹ñ¾ð½ï¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¼Â¤Ï°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö1995Ç¯¤Ë¼ç¿Í¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¿À¸Í¤ËÉëÇ¤¤·¤¿»þ¡¢ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¡£Åö»þ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÎ¹¤Ç¤Ï¡Ö30Ç¯¶á¤¯·Ð¤ÁÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ÒÂð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾®³Ø¹»¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤¿¡£¸«»ö¤ËÉü¶½¤ò¿ë¤²¤¿³¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈºÆÀ¸¤·¤¿¿À¸Í¤Î³¹¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤Ï¸½ºß¤â¿À¸Í¤Ë½»¤à¡ÖÌ¼¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡Ö¿·´´ÀþÂå¤ò´Þ¤à¸òÄÌÈñ¤¬15Ëü±ß¡¢¿©Èñ¤ä´Ñ¸÷¡¢¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤Ç15Ëü±ß¡×¤È¤¢¤ê¡¢Áí³Û30Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¤ÏÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤·´·¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤Î¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤¢¤ì¤³¤ì²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤È»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¶ãÌ£¤·¤¿¾å¤Ç²ÙÊª¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢µÍ¤á¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥·¥Ë¥¢¤ÎÎ¹Àè¤Ï¿À¸Í¡×¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡Ö2¡Á3Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡¢É×ÉØ¤Õ¤¿¤êÎ¹¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Î¹Àè¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯10·î¤ËÉ×¡×¤ÈË¬¤ì¤¿¡Ö2Çñ¤Î¿À¸Í¡×Î¹¹Ô¤À¤½¤¦¡£
¿À¸Í¤Ï¡ÖÌë·Ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ãæ²Ú³¹¤â¤¢¤ê°Û¹ñ¾ð½ï¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¼Â¤Ï°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö1995Ç¯¤Ë¼ç¿Í¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¿À¸Í¤ËÉëÇ¤¤·¤¿»þ¡¢ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¡£Åö»þ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÎ¹¤Ç¤Ï¡Ö30Ç¯¶á¤¯·Ð¤ÁÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ÒÂð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾®³Ø¹»¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤¿¡£¸«»ö¤ËÉü¶½¤ò¿ë¤²¤¿³¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈºÆÀ¸¤·¤¿¿À¸Í¤Î³¹¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤Ï¸½ºß¤â¿À¸Í¤Ë½»¤à¡ÖÌ¼¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡Ö¿·´´ÀþÂå¤ò´Þ¤à¸òÄÌÈñ¤¬15Ëü±ß¡¢¿©Èñ¤ä´Ñ¸÷¡¢¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤Ç15Ëü±ß¡×¤È¤¢¤ê¡¢Áí³Û30Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤É³Ú¤·¤ß¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤Ï·×²èÅª¤Ë»È¤¦¡×Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹Èñ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É³Ú¤·¤ß¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤Ï·×²èÅª¤Ë»È¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥·¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¤ÏÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤·´·¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤Î¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤¢¤ì¤³¤ì²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤È»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¶ãÌ£¤·¤¿¾å¤Ç²ÙÊª¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢µÍ¤á¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
