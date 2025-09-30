【2025年10月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
のびのび個人主義で
・全体運
ちゃんとしたいのです。仕事をバリバリ頑張って成果を上げ、お金を稼ぎ、評価も得たい。家のことも完璧に。いつでも清潔で整然とした暮らし、人間関係も円満で多くの人から慕われ、頼られる存在に。おしゃれも、もちろんスキなく、洗練されたセンスで一目置かれたい。
さて、全て相当頑張らないと実現しない理想な気がしてきませんか？ 「こうあるべき」「こうならねば」を捨てると、だいぶラクになっていくはず。それなりに働き、食べていかれるだけ頑張る、気に入った人とだけ仲良くする、散らかっていても居心地がいい部屋ならOK、自分が着たい服を着る……、ハードルをグッと下げることで、満足度が高まります。新しいあなたに変身を。
・社交運
親しかった人と距離ができたことをくよくよ悩みそう。でも、全ては必然で、誰も悪くないのです。互いに生活のフィールド、ニーズが変わったため、仮に時間を取って話してもかみ合う部分は少ないはず。あなたの中でケリをつけて、友達のリストラを図りましょう。今あるつながり、親しさの大切さに気付いて、過去の亡霊は消えていくはず。人生は、壮大な入れ替わりです。失うことを恐れずに、潔く手放し、新しいものを手に入れて。
・恋愛運
恋は、敬意を払いましょう。相手がの頑張りを認めてあげると、あなたは最良の理解者になれるはず。弱点やミスもポジティブ転換して励ましてあげて。秘めた才能や情熱に火をつけて、パートナー育てに成功するかも？
ラッキーポイント……ブラック、ストライプ、香味野菜、一人旅
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）運気は新しい流れへ
のびのび個人主義で
・全体運
ちゃんとしたいのです。仕事をバリバリ頑張って成果を上げ、お金を稼ぎ、評価も得たい。家のことも完璧に。いつでも清潔で整然とした暮らし、人間関係も円満で多くの人から慕われ、頼られる存在に。おしゃれも、もちろんスキなく、洗練されたセンスで一目置かれたい。
・社交運
親しかった人と距離ができたことをくよくよ悩みそう。でも、全ては必然で、誰も悪くないのです。互いに生活のフィールド、ニーズが変わったため、仮に時間を取って話してもかみ合う部分は少ないはず。あなたの中でケリをつけて、友達のリストラを図りましょう。今あるつながり、親しさの大切さに気付いて、過去の亡霊は消えていくはず。人生は、壮大な入れ替わりです。失うことを恐れずに、潔く手放し、新しいものを手に入れて。
・恋愛運
恋は、敬意を払いましょう。相手がの頑張りを認めてあげると、あなたは最良の理解者になれるはず。弱点やミスもポジティブ転換して励ましてあげて。秘めた才能や情熱に火をつけて、パートナー育てに成功するかも？
ラッキーポイント……ブラック、ストライプ、香味野菜、一人旅
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)