»ÔÆâ¤Î±§Éô¥¹¥Áー¥ë¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½Å¤µ9¥È¥ó¤Î¡Ö¼ê¡×¤ÎÄ¦¹ï¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Îº¸¼ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤«¤é±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿62ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éºÇÍ¥½¨¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇºîÉÊÌ¾¤Ï¡ÖºÇ½ªÏÃ ±§Éô¤ÎÃæ¿´¤Ç¥³¥·¤ò²¼¤í¤·¤¿¤±¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ä粼»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¥¨¥ô¥¡¥Õ¥¡¥ó¤¬±§Éô¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¹Ô¤¯¤Î¤Ï±§Éô¿·Àî±Ø¤Ç¤¹¤½¤³¤ÇÄ¦¹ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤¸¤å¤¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤È ±§Éô»Ô¤ÎÌî³°Ä¦¹ï¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬ ¸ò¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤Á¤¸¤å¤¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î´ÆÆÄ¡á°ÃÌî½¨ÌÀ¤µ¤ó¤¬±§Éô»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤Ç2021Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¦¹ï¤ÎÀßÃÖ¤ÏÂè3ÃÆ´ë²è¡Ö¥í¥ó¥®¥Ì¥¹¤ÎÁä¡×¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Ç11·î¤«¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹