【2025年10月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
相反する流れをコントロール
・全体運
進みたい気持ちと止まりたい思いが入り交じります。アクセルとブレーキを同時に踏んでしまうような状況になるため、多くの場合、クラッシュしてしまうでしょう。進みたかった気分は、「やりたかったけれど、ダメだった」と自尊心を傷つける結果となり、止まりたい思いの方は、「ホラ、やっぱり、今は安全第一なのに」と確信を深めるのです。結果、あなたは、動けない人になってしまうでしょう。
決められたことはこなすけれど、それ以外は何もしないなら、失敗はしないもの。でも、小さくまとまれば、それでいいのでしょうか？ 今月は、「今、どうしたいのか」を自分に聞くこと。そして、ゴーなのか、ストップなのか、決めてから動けばいいのです。
・社交運
友達思いで男女問わずにモテるみずがめ座さんですが、根底の部分では、あまり人に興味がないでしょう。だから、何を言われても「それもいいね！」と安請け合いができるというわけ。基本は、自己責任と考えているのです。でも、今月は、もう少し、サポートに回りましょう。危ういと思ったら、「それ、本当に大丈夫？」と聞いてみるとか、「私がやろうか？」と代打を買って出るとかしてみて。あなたの親切が、長いお付き合いの始まりに。
・恋愛運
恋は、ざっくり主義で。細かく考えると合わない部分があっても、付き合っていくうちに互いに相手の好みやクセは飲み込めるもの。「ま、いっか」のおおらかさでやっていくと、風通しのいい恋が実現するでしょう。
ラッキーポイント……パープル、オールインワン、ボウタイ、果物狩り
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
