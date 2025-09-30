【2025年10月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
10月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
修正しながら前進を
・全体運
ちょっとじっくりやりたい気分。でも、世の中は待ってくれません。やるべきことが多く、ノルマとミッションに追われて、なかなか自分のペースがつかめないでしょう。この際、うまくやろうとするのを止めてしまいましょう。やれる時にやれることをやっていく方針なら、時間がない、本当にしたいことはコレじゃない的な焦りや迷いから抜けられるはず。
ここまで頑張ったら、ゲームしていいとか、睡眠時間を減らしてちょっと遊ぶとか、心のままにやってみましょう。結果、歯止めが効かなくて本業に支障をきたしても、致命傷になる前に止められるから、つじつまは合うし、痛い経験が新マイルールを作るでしょう。気のすむようにやってみるのが一番です。
・社交運
型破りなパワーで動いているため、誰かとずっといるのは難しいはず。友達とゆっくり話すとか、目一杯遊ぶ的な時間の使い方は、来月以降の楽しみにしましょう。ちょっとだけ話をして気分を変えるとか、意見を聞いて参考にするようなスポット的なかかわり方が互いにラクだし、有意義です。本当に会いたい人には会いにくい分、それほど関心のない人との接点が増えそう。でも、そこから新しい友情が芽生えそうなので、楽しみにして。
・恋愛運
恋は、反発から生まれそう。第一印象最悪だった人が急によく思えたり、天敵のような存在だった人と急接近したりしそう。意外な心境の変化を楽しみましょう。また、復活愛の兆しも。懐かしい人のウワサ話はサイン。
ラッキーポイント……グレー、ジャケット、腕時計、地下街
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）アップデート中
修正しながら前進を
・全体運
ちょっとじっくりやりたい気分。でも、世の中は待ってくれません。やるべきことが多く、ノルマとミッションに追われて、なかなか自分のペースがつかめないでしょう。この際、うまくやろうとするのを止めてしまいましょう。やれる時にやれることをやっていく方針なら、時間がない、本当にしたいことはコレじゃない的な焦りや迷いから抜けられるはず。
・社交運
型破りなパワーで動いているため、誰かとずっといるのは難しいはず。友達とゆっくり話すとか、目一杯遊ぶ的な時間の使い方は、来月以降の楽しみにしましょう。ちょっとだけ話をして気分を変えるとか、意見を聞いて参考にするようなスポット的なかかわり方が互いにラクだし、有意義です。本当に会いたい人には会いにくい分、それほど関心のない人との接点が増えそう。でも、そこから新しい友情が芽生えそうなので、楽しみにして。
・恋愛運
恋は、反発から生まれそう。第一印象最悪だった人が急によく思えたり、天敵のような存在だった人と急接近したりしそう。意外な心境の変化を楽しみましょう。また、復活愛の兆しも。懐かしい人のウワサ話はサイン。
ラッキーポイント……グレー、ジャケット、腕時計、地下街
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)