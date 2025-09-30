¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¡ÖBRIEFING GOLF¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥¹¥·¥å¡¼¥º¡ÖBRIEFING¡ßBRIDGESTONE GOLF HIGH¡×¤òÈ¯Çä
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖURBAN GOLF¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖBRIEFING GOLF¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÈCASUAL¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥¹¥·¥å¡¼¥º¡ÖBRIEFING¡ßBRIDGESTONE GOLF HIGH¡×¤ò10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖBRIEFING GOLF¡×´Æ½¤¤Î²¼¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¥¦¥§¥Ó¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡É¤ò³Æ½ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡£¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥¿¥¤¥ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò±þÍÑ¤·¤¿¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡ÖZSP¡ÝBITER¡×¡Ê¥¼¥í¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥Ð¥¤¥¿¡¼¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÍµ¯·Á¾õ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡ÈÀÜÅÀ¡É¤ò¡¢¥¿¥¤¥ä³«È¯¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿²òÀÏµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡ÖÀÜÅÀ¤ò²Ê³Ø¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë·Ò¤²¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡áhttps://sports.bridgestone