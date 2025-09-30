【2025年10月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
磨きをかけましょう
・全体運
魅力の解放が今月のテーマ。長く続く暑さ、閉塞的な社会のムード、頑張っても思うほど上がらない収入などで、すっかり諦めムードになっていますが、まだまだ捨てたものではありません。秋の気配が深まるにつれて、「もうちょっとやってみようかな？」という気持ちが戻ってくるはず。
分かりやすいのは、おしゃれでしょう。着やすければいい、丸洗いできないと無理という状況から、かっこよさ、自分らしさに目が向くようになるはず。同様に、趣味や遊びも広がりを見せるでしょう。これまで興味がなかった世界に目が向くことも。その流れから、もっと知りたい、学びたいことも出てきそう。自分を磨き、育てて、運に勢いをつけていきましょう。
・社交運
引き立て運が動いて、抜てきを受けそう。責任や仕事量は増えそうですが、その分、同世代の友達がまだ経験したことがない世界をのぞき見ることができるでしょう。年齢的なタイミングとしては、少し早い出世となりそうですが、腹をくくって受けて立って。大きく成長できるはず。ただ、自分のことでいっぱいになりやすく、大事な人に気が回らないかも。相手の顔をちゃんと見る、話を聞くことを心掛けていくとよさそうです。
・恋愛運
恋は優先順位が下がりそう。仕事ややりたいことが先に立つため、後回しになりやすいのです。事情を話して、分かってもらうのが一番。その上で、約束は死守して。遅刻も中抜けもしない最優先体勢が本気の証明に。
ラッキーポイント……レッド、バルーンシルエット、ヘアカット、新しいお店
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
