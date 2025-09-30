カネボウ化粧品は、高貴な艶を放つ希少な小石丸シルクの美にインスパイアされた、日本の美意識と科学にもとづくプレステージブランド＜SENSAI／センサイ＞から、うるおって透明感あふれる生命感とハリに満ちたシルクスキンへ導く美容液「センサイ UTM ザ コンセントレート N」を10月1日に発売する。さらに、UTMシリーズの化粧水・クリーム・マスクがセットになった「センサイ UTM ザ クリーム N リミテッドエディション a」を10月1日から数量限定発売。新たな美容液と一緒にぜひ試してみてほしい考え。

「センサイ UTM ザ コンセントレート N」は、SENSAI最高峰美容液、UTM ザ コンセントレートが新たなマスターピースとして、配合成分、処方技術ともに進化を遂げた。美しさが開花する奇跡のような瞬間からインスパイアされ約半世紀にわたるSENSAIのエイジングケア（年齢に応じたうるおい、ハリ、やわらかさ、艶を与える手入れのこと）研究から得た、発想・研究知見を注ぎ込んだ美容液となっている。

新たなキーとなるのは、栽培・収穫・抽出に至るすべてのプロセスにおいて管理され、植物が豊かな成分を蓄えることのできる特別な環境で作られた、希少な高純度植物エキス（保湿成分：ローマカミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス）の採用。さらに小石丸シルクの恵み（小石丸シルクインフィニット（小石丸シルクエキス（加水分解シルク）、アセチルグルコサミン、ユーカリ葉エキス、ビルベリー葉エキス、ユキノシタエキス）のこと）を活かしたUTM共通のテクノロジーに加え、SENSAI究極の肌あたりの良さと高いうるおい感を目指したSENSAI先進のコクーン膜技術の搭載。ほどけるように広がる濃密な感触と浸透感（角層まで）。引き締め感のある肉厚の膜感。

時を凌駕するかのように、ほとばしるように瞬く美。日に日に現れる美の兆し。生命感に溢れ、ひときわ輝く印象のハリに満ちたシルクスキンを得られるという。



「センサイ UTM ザ コンセントレート N」

新たなUTM ザ コンセントレートに配合された高純度植物エキスは、花王グループ最先端の技術によって管理された植物工場で、栽培・収穫・抽出され、純度を高めることに成功。この希少なエキスは、UTMシリーズ共通配合の「小石丸シルクインフィニット（保湿）」と「サクラA−CPX（保湿）（サクラエキス（ソメイヨシノ葉エキス）、アーチチョーク葉エキス、ナイアシンアミド、ジメトキシジ−p−クレゾール、オランダガラシエキス、メチルセリン、カキョクエキス、アマモエキス）」と共に、美しさの可能性を押し広げ、引き出す。

長きにわたる植物研究と花王グループの最新のIT技術によって、温度、水、照明が適切にコントロールされ、さらにサステナブルな手法で栽培したローマカミツレ、ローズマリーが高純度植物エキスの源。その保湿成分の研究・開発も同時に進められている。

植物の状態を見極めて、最高のタイミングで、熟練した生産者がひとつひとつ手摘みで収穫。長年にわたる自然への敬意と植物研究の叡智を結集させた収穫を行っている。

独自の精製方法によって、不純物を低減し、高純度に精製された成分が最大限の効果を発揮する。

肌に塗布するとリン脂質（水添レシチン）とコレステロールからなるリポカプセル（基剤）が弾け、肌を覆うコクーン膜を形成。SENSAI匠の技術による、柔軟性と強度を両立したストレッチ性によって、塗ってすぐに心地よい浸透感と共に肌になじみ、肉厚な膜感を実現。破れにくいコクーン膜でたっぷりとうるおいを閉じ込める。

［小売価格］

センサイ UTM ザ コンセントレート N：8万2500円／レフィル 7万4250円

センサイ UTM ザ クリーム N リミテッドエディション a：9万90円

（すべて税込）

［発売日］10月1日（水）

カネボウ化粧品＝https://www.kanebo-cosmetics.co.jp