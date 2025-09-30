【2025年10月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
チャンスをつかむ！
・全体運
運気は力強く展開中。こうしたいという明確な意志、絶対にやりとげるという覚悟、そして、行動力で、未来を切り開けるでしょう。言い換えれば、自分からアクションを起こさないと何も始まらないのです。動きましょう、積極的に。自分を売り込みに行く、立候補する、場を作るなど、思い切った行動が次につながっていきます。誰かが見つけてくれるかも、頑張りをホメてくれるはず……な受け身なスタイルでは、あっさり埋もれてしまうと心得て。
おしゃれは、マニッシュに。やり手でハッキリしている、そんなイメージ作りが説得力と存在感を高めてくれるはず。オフは、癒しに特化して。水族館でぼんやり過ごすなど、没入タイムがよいリセットに。
・社交運
利用価値が高め。あなたは情が深く、優秀な人です。だから、ロックオンされやすいでしょう。「分からない」「できない」と泣きつかれて、サポートするつもりが気づいたら全部押し付けられてしまいそう。これまでもあったし、これからも起こるパターンです。でも、この負の連鎖、今回で断ち切りましょう。自分でやらせて、放っておくのが一番です。それで、ご縁が切れるならそこまでの関係。手伝うなら、あなた自身をラクにしてあげて。
・恋愛運
恋は、わけありムード。何かをごまかそうとするから、いろいろハナにつくのです。正面切って、ハッキリと聞いてしまいましょう。「今なら、ちゃんと聞くよ」と。あなた側に秘密があるなら、告白、または清算で。
ラッキーポイント……シルバー、Vネック、リカバリーウェア、睡眠サプリ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
