【2025年10月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年10月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
意外性が手掛かり
・全体運
あちこちにハッピーが隠れています。ただ、いつも通りに過ごしていると、なかなか気付きにくいでしょう。パターンを崩して、あなたらしくないことをすることで、「お！」とか、「なるほど」的に面白さ、楽しさに気付くのです。それほど気が向かない集まりに参加する、どうせなら、最初から最後まで付き合っちゃうとか、通勤で使うルートを変えてみる、会社とは逆の方向に同じ時間だけ乗ってみるなど、ちょっと変わったチャレンジをしてみましょう。自宅の近くのホテルに泊まってみる、朝ごはんを食べに遠出をしてみるなど、アイデアが無限に沸いてくるはず。
仕事は、ヨコのつながりが頼れそう。同期や同僚との情報交換で、よい攻略法が見つかります。
・社交運
以心伝心でつながれそう。あなたが望むこと、感じることをあなたが大事にしている人も同じようにキャッチしているみたい。気になる映画、イベントなどに誘ってみると、2つ返事でOKがもらえるでしょう。また、友達の友達、交際相手などに会うにもよいタイミング。波長が合って、今後よくつるむ仲間になれることも。金運は、クラウドファンディングに注目を。あなたが出展側に回るのも有望です。ダイエットはデータ重視で。
・恋愛運
恋は、自由を尊重しましょう。一緒にいるけれど、別々のことをしているような関係性がラクで長続きするはず。片思いの人は、友達のアシストで仲良くなれそう。信頼できる人に協力を頼んで。狙うなら、理系の異性。
ラッキーポイント……カーキ、リバーシブル、ショートブーツ、プラネタリウム
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
