¾¡¼êÆ§ÀÚ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤êËÉ»ßºô¤òÀßÃÖ¡¡µîÇ¯»àË´»ö¸ÎÈ¯À¸¤ÎJR²ÄÉôÀþ¡¡Éõº¿¿Ê¤Þ¤Ì¸½¾õ¤â¡¦¹Åç
µîÇ¯10·î¡¢»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿JR²ÄÉôÀþ¤Î¡Ö¾¡¼êÆ§ÀÚ¡×¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ëºô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ä¹¤¤´Ö¡¢À¸³èÆ»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¾¡¼êÆ§ÀÚ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Éõº¿¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Åç»Ô°Âº´Æî¶èµÀ±à¤Ë¤¢¤ëJR²ÄÉôÀþ¤Î¾¡¼êÆ§ÀÚ¡£9·î30Æü¡¢¶á¤¯¤Î¤â¤¦1¤«½ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î©¤ÁÆþ¤êËÉ»ß¤Îºô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ìÉõº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£JRÀ¾ÆüËÜÃæ¹ñÅý³çËÜÉô¡¡°ÂÁ´¿ä¿ÊÉô¡¡ÎëÌÚ¿ò»Î ²ÝÄ¹
¡Ö¼þÊÕ¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¡¹¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡×
¢£ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤¦»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´ÖÅÀ¤Ç¡£´í¸±¤È¤«¤É¤¦¤È¤«¤³¤¦¤È¤«¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
¸½¾ì¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÅìÂ¦¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë¸©Æ»¤ä¹ñÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¼êÆ§ÀÚ¤ÎËÌ¤ÈÆî¤Ë¤ÏÀµ¼°¤ÊÆ§ÀÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶á¤¤Êý¤Ç¤âÌó80¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦ÉáÄÌ¤Ë¡£¤¢¤Ã¤Á¤ò¤°¤ë¤Ã¤ÈÆ§ÀÚ¤òÅÏ¤ë¤è¤ê¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤·¡£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÉÔÊØ¤ÏÉÔÊØ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ð¥¹¾è¤ë¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤À¤«¤é¡£¡×
µîÇ¯10·î¤Î»àË´»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤È¹Åç»Ô¤Ï¡Ö¾¡¼êÆ§ÀÚ¡×¤òÉõº¿¤¹¤ë¤¿¤áÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ä¼«¼£²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÀ±à³Ø¶è¾åÃÏ¶è¼«¼£²ñ¡¡ºäËÜÆ»¼£²ñÄ¹
¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤È¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿»àË´»ö¸Îµ¯¤¤ë¤È¤Í¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½»Ì±¤ÎÌ¿¡¢°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍ¥Àè¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤Í¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
º£²ó¤ÏÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Éõº¿¤µ¤ì¤¿¾¡¼êÆ§ÀÚ¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï460¤«½ê°Ê¾å¤¢¤ê¡¢²ÄÉôÀþ¤Ç¤ÏµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç5¤«½ê¤òÉõº¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç¤Ï2016Ç¯¤ËÌó1Ëü9000¤«½ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¸º¾¯¤Ï2³ä¼å¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿À¸³èÆ»¤Ë¡¢¸å¤«¤éÀþÏ©¤¬Éß¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤âÂ¿¤¯ÂÐºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö½»Ì±¤ÎÍý²ò¡×¤Ç¤¹¡£
¢£JRÀ¾ÆüËÜ¡¡ÈÓÅÄÌÆÄ¡¡¹Åç»Ù¼ÒÄ¹
¡ÖÀÎ¤«¤é¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¡Ê»ö¾ð¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¶è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¾¡¼êÆ»¡Ê¾¡¼êÆ§ÀÚ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
²ÄÉôÀþ¤Ç¤ÏµîÇ¯4·î¤Ë¤âÊÌ¤Î¾¡¼êÆ§ÀÚ¤Ç»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£JR¤È¹Åç»Ô¤¬ÃÏ¸µ¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Éõº¿¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤â¡¢»þÀÞ¡¢ÀþÏ©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¡¼êÆ§ÀÚ¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡Ö¤³¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é±ó²ó¤ê¤»¤Ë¤ã¤¤¤«¤ó¤·¡£¡ÊQÉõº¿¤µ¤ì¤¿¤é¡©¡Ëº¤¤ë¡£ÊØÍø¤¬¤¤¤¤¡£Áá¤¯¤Ñ¤Ã¤È¥Ð¥¹Ää¹Ô¤±¤ë¤·¡£¡×
½»Ì±¤ÎÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¡£ÀìÌç²È¤â¾¡¼êÆ§ÀÚÂÐºö¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÀ¾Âç³Ø °ÂÉôÀ¿¼£Ì¾ÍÀ¶µ¼ø
¡Ö¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È À¸³è¾åÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÊÉõº¿¤Ë¡ËÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾¡¼êÆ§ÀÚ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¿Ë¤ÇÂç¸¶Â§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Í°ìÄ¾Àþ¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£¡×
°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾¡¼êÆ§ÀÚ¤ÎÉõº¿¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é½ç¼¡¡¢ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û