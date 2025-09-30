¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¡ÈÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤ÎÌ¾Á° ¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤¹¤®¡×ÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ì¥³¥Þ
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡äÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·
¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î½½¸ÞÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ®Àï¤Ï28Æü¡¢¤¸¤Ä¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²£¹ËÆ±»Î¤Î·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¡¢¼«¿È5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¾ì½êÃæ¡¢¼èÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎºÝ¤Ë¡ÈÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ì¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï½éÆü¡¢ÅìÊýËëÆâÎÏ»ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤Î¤³¤È¡£»°Ìò¹Ô»Ê¤ÎÌÚÂ¼¹¸Ç·½õ¤òÀèÆ¬¤ËÂ³¡¹¤ÈÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡Ä¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ»Î¤È¤Ï´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¡£2Ç¯Á°¤ËÉé¤Ã¤¿±¦¤Ò¤¶¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÂç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©¤à¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÎÏ»Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ãÎ´·Ê¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤w¡×¡ÖËÜ¿Í¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×w¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥¥ó¥±¥í¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê½÷¤Î»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤Ä¤ßµÜÅÚÍý¡×¤Î»É½«¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤¸¤Ä¤ÏÂ£¤ê¼ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¦¤Ä¤ßµÜÅÚÍý¤µ¤ó¡£¥¥ó¥±¥í¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤È¤Ï2015Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤¦¤Ä¤ßµÜÅÚÍý¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î°¦Àî¶ÖÌé¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡È¥¥ó¥¥ó¡É¤È¤¦¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Î¡È¥±¥í¥ó¥Ñ¡É¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤´É×ºÊ¤Î·à¾ì¡£
¡¡¼ãÎ´·Ê¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¦¤Ä¤ßµÜÅÚÍý¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¼ãÎ´·Ê¤Ë¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¼ãÎ´·Ê¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ÍÍ»Ò¤òÆ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¾ì½ê¤Î¼ãÎ´·Ê¤Ï¸µµ¤¤Ê¤¯6¾¡9ÇÔ¤Ç¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢º£¾ì½ê¤ÏÎ¾²£¹Ë¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¾ì½ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î4¾ì½ê¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤Íè¾ì½ê¤Ï¡¢11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë