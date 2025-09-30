Ìó250Ëü±ß¡ª Á´Ä¹4.8mµé¤Î¥Þ¥Ä¥À¡Ö¿··¿SUV¡×È¯É½¡ª ¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¡Ö¸åÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¡×¡ª Ãæ¹ñ¸þ¤±¤Î¡ÖEZ-60¡×ÅÐ¾ì
¡ÖCX-60¡×¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÃæ¹ñÀìÍÑSUV¡ª ¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏEREV¤ÈBEV¤Î2¼ïÅ¸³«
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¡¢¿··¿ÅÅÆ°SUV¡ÖEZ-60¡×¤òÃæ¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡EZ-60¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2025¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀìÇäEV¤Ç¤¹¡£³«È¯¤Ï¸½ÃÏ¹çÊÛÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÄ¹°Âµ¥¼Ö¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢À½Â¤¤ÈÈÎÇä¤Ï¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖÄ¹°Â¥Þ¥Ä¥À¡×¤¬¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¡Ö¿··¿EZ-60¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä²Á³Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ä¹°Âµ¥¼Ö¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Ãæ¹ñ¸þ¤±EV¤Ï2021Ç¯¤Î¡ÖCX-30 EV¡×¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯¤ÎÅÅÆ°¥»¥À¥ó¡ÖEZ-6¡×¤¬Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢EZ-60¤ÏEZ-6¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¶¦Æ±³«È¯¥â¥Ç¥ëÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡EZ-6¤ÏÀèÎ©¤Ã¤Æ2024Ç¯11·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥À6e¡×¤È¤·¤Æ²¤½£¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢È¯ÅÅÍÑ1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ëEREV¥â¥Ç¥ë¤¬13Ëü9800¸µ¡Á17Ëü1800¸µ¡ÊÌó292Ëü9000±ß¡Á359Ëü9000±ß¡Ë¡¢½ãÅÅÆ°¤ÎBEV¥â¥Ç¥ë¤¬15Ëü9800¸µ¡Á18Ëü1800¸µ¡ÊÌó334Ëü8000±ß¡Á380Ëü9000±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡EZ-6¤ÏÄ¹°Âµ¥¼Ö¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥À¥ó¡ÖL07¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢EZ-60¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥ë¤ÎSUV¡ÖS07¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼Ö¼ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Ë±è¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤ÎÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤é¤·¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊEZ-60¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯É½¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯9·î26Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏEZ-6Æ±ÍÍ¤Ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅÍÑ¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼EV (EREV)¥â¥Ç¥ë¤È¡¢ÅÅµ¤¤Î¤ß¤ÇÁö¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡ÊBEV¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡EREV¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖÁýÄø200 Air¡×¡ÖÁýÄø200 Air+¡×¡ÖÁýÄø200 Pro¡×¡ÖÁýÄø200 Max¡×¤Î4¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢BEV¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö½ãÅÅ600 Pro¡×¡Ö½ãÅÅ600 Max¡×¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏEREV¥â¥Ç¥ë¤¬11Ëü9900¸µ¡Á15Ëü4900¸µ¡ÊÌó251Ëü2000±ß¡Á324Ëü5000±ß¡Ë¡¢BEV¥â¥Ç¥ë¤¬15Ëü900¸µ¡Á16Ëü900¸µ¡ÊÌó316Ëü2000±ß¡Á337Ëü1000±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇäÃæ¤ÎEZ-6¤è¤ê¤âÆâ³°¤È¤â¤ËÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â°Â¤¤¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡EZ-60¤Ç¤ÏEZ-6¤è¤ê¤âºÙÉô¤òºþ¿·¤·¡¢Àè¿ÊÀ¤È¾å¼Á´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¦¥¿¡¼¥ß¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¡ÊMax¥°¥ì¡¼¥ÉÀìÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÇÑ»ß¤·¤Æ½õ¼êÀÊ¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë26.45¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¤ê¤È¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¹¥¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÆâÁõ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4850mm¡ßÁ´Éý1935mm¡ßÁ´¹â1620mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2902mm¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCX-60¡×¤è¤ê¤â¾¯¤·Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡EZ-60¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅÀ¤¬¶õÎÏÀÇ½¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥ë¾åÉô¤«¤é¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÁ°1¡¿3¤Þ¤Ç¤¬¶õÆ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Àß·×¤ÏD¥Ô¥é¡¼¤Ë¤â¸«¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êEV¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤äÅÅÈñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÍÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤º¡¢EREV¤ÈBEVÌä¤ï¤º¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç½ÐÎÏ254hp¤Î¸åÎØ¶îÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£EZ-6¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¥É´Ö¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EZ-60¤Ç¤ÏEREV¥â¥Ç¥ë¤ÏÍÆÎÌ31.73kWh¡¢BEV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï77.94kWh¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÊÌÁõÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ÄÊÑ¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Ä´À°¡¢ÅÅÆ°³«ÊÄ¼°¥ê¥¢¥²¡¼¥È¡¢ÅÅÆ°³ÊÇ¼¼°¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢·ÈÂÓÃ¼ËöÍÑÌµÀþ½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡Ê50W¡Ë¡¢Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¿¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¡ÖPro¡×¥°¥ì¡¼¥É°Ê¾å¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡ÖMax¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÁ°ÀÊ¥¼¥í¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¥·¡¼¥È¤¬ÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÍÑ21¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¸åÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¿¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤È¤·¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡EZ-6¤ÏÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢Ëè·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï2000ÂæÁ°¸å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¯¤Î¥È¥è¥¿¡ÖbZ3X¡×¤¬6000ÂæÁ°¸å¡¢Æü»º¡ÖN7¡×¤¬1ËüÂæÁ°¸å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢ÈÎÇäµ¬ÌÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡EZ-6¤Ï¼Á´¶¤â¹â¤¯¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶¥¹ç¥»¥À¥ó¤è¤ê¤â²Á³Ê¤Ï¼ã´³¹â¤¯¡¢¸½ºß¤Ï³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤È¤â¤Ë4Ëü¸µ¡ÊÌó85Ëü±ß¡ËÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇEZ-60¤ò¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎEV»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹°Â¥Þ¥Ä¥À¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¡¢EZ-6¤äEZ-60¤ËÂ³¤¯¶¦Æ±³«È¯EV¤ò¤¢¤È2¼Ö¼ïÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤Î9³ä¤òEV¡Ê´ÞEREV¡¦PHEV¡¦BEV¡Ë¤Ë¤¹¤ë·×²è¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯Ãæ¤ÎEZ-60²¤½£»Ô¾ìÅêÆþ¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÈÎÇä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ¹°Â¥Þ¥Ä¥À¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£