¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡ÛÇÐÍ¥¤Î±°°æ¾Âç¡Ê33¡Ë¤¬9·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
±°°æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢±°°æ¾Âç¤Ï2025Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Ö15ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢Ìó18Ç¯´Ö¡¢ÉñÂæ¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤È½Ð²ñ¤¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢º£Æü¤ÎÆü¤Þ¤Ç»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤â»Ù¤¨¤ÆÄº¤ ¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ½ÐÍè¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¡¢»öÌ³½ê¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¡Ö±ê¿ÀÀïÂâ¥´¡¼¥ª¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¿2008Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±°°æ¤Ï¡¢ 1991Ç¯12·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡ÖÂè4²óD-BOYS¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ö±ê¿ÀÀïÂâ¥´¡¼¥ª¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¾ëÈÏ¿Í¡Ê¥´¡¼¥ª¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡ËÌò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¤Ë¤ÆÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÎÎø¿ÍÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯3·î¤è¤êÌóÈ¾Ç¯´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë±é·àÎ±³Ø¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î±é·à³Ø¹»¤ËÄÌ³Ø¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ ÈáÅÁ ·ë¤¤¤ÎÌÜ¤ÎÉÔÇ¡µ¢¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡×¡ÊWOWOW¡¿2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
