¡Úµð¿Í¡Û£·²ó¤ÏÃæÀîâ«ÂÀ¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î·ÑÅê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¡ÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Î¡Ö¥Þ¡¼·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£·²ó¡¢ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢·ÑÅê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£³¡½£²¤Î£·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÃæÀî¤¬ÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦¿¹¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡££·ÈÖ¡¦ÀÐ°Ë¤Ë¤Ïµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ£±»àÆóÎÝ¡££¸ÈÖ¡¦ÄÔËÜ¤ò»°¥´¥í¡£¤³¤³¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡££³ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£ÂåÂÇ¡¦±»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ØÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬³«»Ï»þ¤Ë¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡Öº£Æü¤Ï¥Þ¡¼·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤È¤Ê¤ëÅÄÃæ¾¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¤³¤³¤«¤éÆ§¤óÄ¥¤ë¡£