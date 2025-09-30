¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆü¡¹Àº¿Ê¡¡Ãª¶¶¹°»ê¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤òÀä»¿¡Ö100ÅÀ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç¡ØWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡Ù¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òµñÈÝ¡ª¡©¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÁÆ¬¡¢Ãª¶¶¤Ï1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢100Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê96Æü¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢²ñ¸«³«»Ï¤ÎÄ¾Á°¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¡Ë¡ØÂÀÍÛ¤ÎÅ·ºÍ»ù¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥ë¥Õ¤â²ñ¸«¤Ë»²²Ã¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤«¤éÌó3¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¡¢¸½ºß¤ÏÎý½¬À¸¤ä¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½ä¶È¤Î¥Ð¥¹¤ÎºÂÀÊ¤â¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀèÇÚÊý¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿ÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¦¥ë¥Õ¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤â¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òNJPW¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆ°¤¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¥¥Ó¥¥ÓÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²¼ÀÑ¤ß»Å»ö¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤Î»Å»ö¤äÎý½¬¤Ê¤É³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¡£½ÀÆ»¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿´°Õµ¤¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²þ¤á¤Æ¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥¢¥ß¥¹¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤ÏÉ½ÉñÂæ¤ÇÀï¤¦µ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÃª¶¶Áª¼ê¤È¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÃª¶¶Áª¼ê¤Ï°úÂà»î¹ç¡£¤Þ¤À¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤¬Ãª¶¶Áª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï²¿¤«°ã¤¦¤ÈËÍ¼«¿È¤â»×¤¦¡£»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Ãª¶¶Áª¼ê¤¬¿·ÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òËÍ¼«¿È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Î²¿¤«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£100ÅÀ¤À¤Í¡£100ÅÀ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1992Ç¯¤«¤éËèÇ¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤³¤Î¡Ö1.4¡×¡Ê¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢2007Ç¯¤«¤éÂç²ñÌ¾¤ò¡ØWRESTLE KINGDOM¡Ù¤È¤·¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Ï26Ç¯¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î¡Ö1.4¡×Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãª¶¶¤¬°úÂà¡¢¥¦¥ë¥Õ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1999Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬ÁÏÀß¤·¡¢À¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¡ÖIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡×¤ò8ÅÙÂ×´§¡ÊºÇÂ¿µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¡£¿¿²Æ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î·èÄêÀï¡ÖG1 CLIMAX¡×3ÅÙÍ¥¾¡¡£2023Ç¯12·î¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¡È100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡ÉÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç26Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¸½ºß¡ÖÃª¶¶¹°»ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ°úÂà¤Ø¤ÎÆ»¤ò°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃª¶¶¡£¿Íµ¤ÄãÌÂ¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥×¥í¥ì¥¹Éü¸¢¤Î´úÆ¬¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿°úÂà»î¹ç¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£½ÀÆ»Ž¥ÃË»Ò100¥¥íµé¤ò°úÂà¸å¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£¡Ö1.4¡×Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¤¢¤¹10·î1Æü¤«¤é¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òµñÈÝ¡ª¡©¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÁÆ¬¡¢Ãª¶¶¤Ï1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢100Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê96Æü¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢²ñ¸«³«»Ï¤ÎÄ¾Á°¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¡Ë¡ØÂÀÍÛ¤ÎÅ·ºÍ»ù¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²þ¤á¤Æ¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥¢¥ß¥¹¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤ÏÉ½ÉñÂæ¤ÇÀï¤¦µ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÃª¶¶Áª¼ê¤È¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÃª¶¶Áª¼ê¤Ï°úÂà»î¹ç¡£¤Þ¤À¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤¬Ãª¶¶Áª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï²¿¤«°ã¤¦¤ÈËÍ¼«¿È¤â»×¤¦¡£»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Ãª¶¶Áª¼ê¤¬¿·ÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òËÍ¼«¿È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Î²¿¤«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£100ÅÀ¤À¤Í¡£100ÅÀ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1992Ç¯¤«¤éËèÇ¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤³¤Î¡Ö1.4¡×¡Ê¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢2007Ç¯¤«¤éÂç²ñÌ¾¤ò¡ØWRESTLE KINGDOM¡Ù¤È¤·¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Ï26Ç¯¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î¡Ö1.4¡×Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãª¶¶¤¬°úÂà¡¢¥¦¥ë¥Õ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1999Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬ÁÏÀß¤·¡¢À¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¡ÖIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡×¤ò8ÅÙÂ×´§¡ÊºÇÂ¿µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¡£¿¿²Æ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î·èÄêÀï¡ÖG1 CLIMAX¡×3ÅÙÍ¥¾¡¡£2023Ç¯12·î¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¡È100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡ÉÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç26Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¸½ºß¡ÖÃª¶¶¹°»ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ°úÂà¤Ø¤ÎÆ»¤ò°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃª¶¶¡£¿Íµ¤ÄãÌÂ¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥×¥í¥ì¥¹Éü¸¢¤Î´úÆ¬¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿°úÂà»î¹ç¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£½ÀÆ»Ž¥ÃË»Ò100¥¥íµé¤ò°úÂà¸å¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£¡Ö1.4¡×Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¤¢¤¹10·î1Æü¤«¤é¡£