LUNA SEA RYUICHI¡¢THE YELLOW MONKEY µÈ°æÏÂºÈ¡¢UVERworld TAKUYA¡ç¤Ë¤è¤ëÅ¤ÃÌ¤¬¼Â¸½¡¡¥¹¥Ú¥·¥ãÆÃÈÖ¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¡¡LUNA SEA¼çºÅ¡ØLUNATIC FEST. 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëLUNA SEA RYUICHI¡¢THE YELLOW MONKEY µÈ°æÏÂºÈ¡¢UVERworld TAKUYA¡ç¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØLUNATIC FEST. 2025 ～RYUICHI✕µÈ°æÏÂºÈ✕TAKUYA¡ç～ TALK SESSION¡Ù¡Ê¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¡Ë¤¬¡¢10·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ØLUNATIC FEST. 2025¡Ù¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£3¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸À¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¡¢¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Èー¥¯¤Ê¤É¤¬60Ê¬ÈÖÁÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥Ê¥¿¥êー¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥Èµ»ö¤â¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë